Классон: «Разочарованы, что проиграли Германии на последней минуте»

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон поделился наблюдениями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Германии (1:2). Немцы вырвали победу в этой встрече, забив на 95-й минуте.

«Мы очень разочарованы тем, что проиграли на последней минуте. Но я считаю, что мы провели хорошую игру, у нас был шанс победить очень сильного соперника.

У нас по-прежнему есть шансы на выход из группы. Если победим мексиканцев, выйдем в 1/8 финала, так что будем готовиться к этому матчу», – сказал Классон.