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    Классон: «Разочарованы, что проиграли Германии на последней минуте»

    Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон поделился наблюдениями от матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Германии (1:2). Немцы вырвали победу в этой встрече, забив на 95-й минуте.

    «Мы очень разочарованы тем, что проиграли на последней минуте. Но я считаю, что мы провели хорошую игру, у нас был шанс победить очень сильного соперника.

    У нас по-прежнему есть шансы на выход из группы. Если победим мексиканцев, выйдем в 1/8 финала, так что будем готовиться к этому матчу», – сказал Классон.

    Источник: Р-Спорт

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    24.06.2018 09:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:40

      У Швеции есть еще шанс.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 июня 2018, 17:17

      Сами виноваты! Играть надо всегда до последней секунды!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2018, 09:22

      Классон, вы играете в футбол, а не в хоккей....шведы сильно играют в хоккей, а в футбол надо поучиться у немцев))

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 24 июня 2018, 09:15

      Это спорт

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