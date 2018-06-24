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  • Лев – о победе над Швецией: «Мы не теряли надежду. Победного гола бы не было без нашей веры»

Лев – о победе над Швецией: «Мы не теряли надежду. Победного гола бы не было без нашей веры»

24 июня 2018, 00:26
6

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 2-го тур группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

«Мне понравилось то, что мы не задергались, не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала.

Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время — это в определенной степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы», – сказал Лев.

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Германия Швеция Лев Йоахим
Комментарии (6)
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mutabor0992
1529790127
Gott mit uns!!!
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insider_retro
1529790600
Будут уместны некоторые немецкие поговорки: Все хорошо, что хорошо кончается - Ende gut, alles gut Без труда нет награды - Ohne Fleiß kein Preis Какова работа, такова и вещь - Wie die Mache, so die Sache Лучше играть на шарманке, чем ничего не делать - Besser geleiert als gefeiert Нужда превращает камни в хлеб - Not macht aus Steinen Brot
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Flame2045
1529793350
на шару отскочили...
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Denis SPb
1529801324
Молодцы! Работали до конца!
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Pro100Kid
1529827514
Одной веры маловато может оказаться для успешного выступления на турнире(
Ответить
zigbert
1529875173
Конечно без веры играть нельзя.
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