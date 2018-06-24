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    Лев – о победе над Швецией: «Мы не теряли надежду. Победного гола бы не было без нашей веры»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 2-го тур группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

    «Мне понравилось то, что мы не задергались, не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала.

    Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время — это в определенной степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы», – сказал Лев.

    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2018 00:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 00:19

      Конечно без веры играть нельзя.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 июня 2018, 11:05

      Одной веры маловато может оказаться для успешного выступления на турнире(

      -1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 24 июня 2018, 03:48

      Молодцы! Работали до конца!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 24 июня 2018, 01:35

      на шару отскочили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 июня 2018, 00:50

      Будут уместны некоторые немецкие поговорки:
      Все хорошо, что хорошо кончается - Ende gut, alles gut
      Без труда нет награды - Ohne Fleiß kein Preis
      Какова работа, такова и вещь - Wie die Mache, so die Sache
      Лучше играть на шарманке, чем ничего не делать - Besser geleiert als gefeiert
      Нужда превращает камни в хлеб - Not macht aus Steinen Brot

      4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 июня 2018, 00:42

      Gott mit uns!!!

      1
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