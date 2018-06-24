Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 2-го тур группового этапа ЧМ против Швеции (2:1).

«Мне понравилось то, что мы не задергались, не начали паниковать после пропущенного гола. Говорили о том, что нужно активно перемещать мяч и двигаться самим, чтобы шведы немного устали и начали оставлять нам свободные зоны. Наша тактика сработала.

Во втором тайме было очень сильное давление. Да, мы не смогли реализовать пару верных голевых моментов, однако отмечу командный дух. Мы ни на мгновение не теряли надежду. Сборная Германии не только отыгралась, но и смогла вырвать победу. Конечно, гол в дополнительное время — это в определенной степени удача. Но его бы не было без нашей веры в свои силы», – сказал Лев.

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