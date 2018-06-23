«Милан» будет исключен из Лиги Европы и заплатит 30 миллионов за нарушение ФФП

«Милан» понесет наказание за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. «Россонери» не будут допущены до участия в Лиге Европы-2018/19 и заплатят штраф в размере 30 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона команда Дженнаро Гаттузо заняла шестое место в Серии А и заработала путевку в еврокубки. Однако сейчас ее участие в Лиге Европы представляется маловероятным, поскольку миланцы не смогли успокоить руководящие футбольные органы европейского футбола по поводу их сомнений.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Милан» может приобрести американская группа Elliott Management.

Вчера, 22 июня, истек крайний срок, когда владелец итальянского клуба Ли Юнхун должен был предоставить УЕФА 32 миллиона евро для обеспечения увеличения капитала клуба.