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    «Милан» будет исключен из Лиги Европы и заплатит 30 миллионов за нарушение ФФП

    «Милан» понесет наказание за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. «Россонери» не будут допущены до участия в Лиге Европы-2018/19 и заплатят штраф в размере 30 миллионов евро.

    По итогам прошлого сезона команда Дженнаро Гаттузо заняла шестое место в Серии А и заработала путевку в еврокубки. Однако сейчас ее участие в Лиге Европы представляется маловероятным, поскольку миланцы не смогли успокоить руководящие футбольные органы европейского футбола по поводу их сомнений.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Милан» может приобрести американская группа Elliott Management.

    Вчера, 22 июня, истек крайний срок, когда владелец итальянского клуба Ли Юнхун должен был предоставить УЕФА 32 миллиона евро для обеспечения увеличения капитала клуба.

    Источник: Football Italia

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    23.06.2018 14:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2018, 12:12

      Неужели на улицы Бергамо пришел праздник?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Илько 26 июня 2018, 02:12

      Печально. А были ещё топ-клубы с такими просадками, как у Милана?

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:00

      Суровое наказание.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 17:52

      еще одно доказательство что кому-то можно (ПСЖ) а кому-то нельзя (Милан).

      3
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 23 июня 2018, 15:06

      А ПСЖ можно играть и если брать только 2 года и 2х игроков, то они уже за 2х игроков потратили 400 млн евро - Неймар 222 в сезоне 17-18 и убыток за трансферы у них -100 млн висит еще и Килиана, выкупили у Монако за 180, а тут убыток вообще кошмар -170 и итог ПСЖ в минусе на 270 млн за 2 года, как Милан за 4 года потратил всего 220 млн и долг у них 120 млн, ну нельзя так жопу катарцам лизать

      6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Army_Fan 23 июня 2018, 15:09

      ПСЖ вовремя на лапу дали кому надо.

      3
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > Army_Fan 23 июня 2018, 16:05

      если быть точнее, то Неймар перешел свободным агентом, деньгии которые он получил от спонсора никак на клуб не влияют. это раз

      два. Мбаппе находится в ПСЖ аренде и первый транш оплаты пойдет только в этом летнем трансферном окне, поэтому фактически за прошлый сезон они не потратили ничего)

      0
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan > acor94 23 июня 2018, 16:15

      Барселона отпустила Неймара свободным агентом, ты совсем дебил, а по поводу Килиана, прочитай еще разок, если тормозишь

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > acor94 23 июня 2018, 17:12

      acor94
      Кто отпустил бы Неймара свободным агентом?? Это всё равно что российскому правительству отказаться от зарплат в счёт повышения благосостояния граждан

      0
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      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > foreverorthodox 23 июня 2018, 17:19

      Неймар получил деньги от спонсора ПСЖ и выкупил сам свой контракт, если вы не знали. Соотвественно сам ПСЖ не потратил ни копейки на этот трансфер.

      -1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > Army_Fan 23 июня 2018, 17:23

      прежде чем брать информацию с потолка, обратись к официальным источникам.

      -1
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan > acor94 23 июня 2018, 17:26

      Хахахахха, твой спонсор и владельцы ПСЖ одни и те же, а насчет официалки смотри сюда

      По данным издания Marca, футболист со слезами на глазах просил президента «Барселоны» Жозепу Бартомеу отменить сделку, однако несмотря на просьбы Неймара, руководство «Барселоны» и отец игрока не захотели отказываться от продажи.

      Напомним, бразилец перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в августе этого года. Сумма трансфера составила 222 млн евро, что сделало его самым дорогим в истории мирового футбола.

      А теперь стени свой тупой ротик и помалкивай, Барселона отпустила Неймара свободным и вот тебе профиль еще игрока

      https://www.transfermarkt.com/neymar/profil/spieler/68290

      2
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      ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan > Army_Fan 23 июня 2018, 17:26

      Смотри на цифры

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > acor94 23 июня 2018, 17:29

      Если Неймар ВЫКУПИЛ свой контракт, то это уже априори не свободный агент, а просто он сам себя у клуба купил, вот и всё. При выходе игрока как свободный агент, клуб денег не получает

      0
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      ...
      Рейтинг: +3461

      acor94 > foreverorthodox 23 июня 2018, 17:39

      Я веду к тому, что ПСЖ за него не платили. Оратор сверху заявляет что спонсор и владелец одно и те же. Это верно, деньги Неймару пришли не из клуба а из одной из компаний шейхов к которой ПСЖ никакой связи не имеет.

      -1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 23 июня 2018, 15:05

      Семикратного обладателя ЛЧ можно было не трогать.

      -2
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      Рейтинг: -98

      Army_Fan > Mazzola 23 июня 2018, 18:27

      Ты меня изрядно достал и на твой любой твит минуса соответственно будет минус

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 14:57

      Анжи...

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 июня 2018, 14:55

      А кого возьмут вместо Милана? Аталанту с 7 места?

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      Рейтинг: -98

      Army_Fan > BRO_football 23 июня 2018, 16:28

      Аталанта и так будет играть в ЛЕ, достаточно пройти отбор, а вот 8я Фиорентина стоит, а если Милан все таки выпрут, то Аталанта сразу в групповой этап, а фиалки будут проходить отбор

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