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  • «Милан» будет исключен из Лиги Европы и заплатит 30 миллионов за нарушение ФФП

«Милан» будет исключен из Лиги Европы и заплатит 30 миллионов за нарушение ФФП

23 июня 2018, 14:49
20

«Милан» понесет наказание за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. «Россонери» не будут допущены до участия в Лиге Европы-2018/19 и заплатят штраф в размере 30 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона команда Дженнаро Гаттузо заняла шестое место в Серии А и заработала путевку в еврокубки. Однако сейчас ее участие в Лиге Европы представляется маловероятным, поскольку миланцы не смогли успокоить руководящие футбольные органы европейского футбола по поводу их сомнений.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Милан» может приобрести американская группа Elliott Management.

Вчера, 22 июня, истек крайний срок, когда владелец итальянского клуба Ли Юнхун должен был предоставить УЕФА 32 миллиона евро для обеспечения увеличения капитала клуба.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лига Европы Милан
Комментарии (20)
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BRO_football
1529754911
А кого возьмут вместо Милана? Аталанту с 7 места?
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KOLBIS
1529755074
Анжи...
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Mazzola
1529755556
Семикратного обладателя ЛЧ можно было не трогать.
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Army_Fan
1529755583
А ПСЖ можно играть и если брать только 2 года и 2х игроков, то они уже за 2х игроков потратили 400 млн евро - Неймар 222 в сезоне 17-18 и убыток за трансферы у них -100 млн висит еще и Килиана, выкупили у Монако за 180, а тут убыток вообще кошмар -170 и итог ПСЖ в минусе на 270 млн за 2 года, как Милан за 4 года потратил всего 220 млн и долг у них 120 млн, ну нельзя так жопу катарцам лизать
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OfaZavr
1529765558
еще одно доказательство что кому-то можно (ПСЖ) а кому-то нельзя (Милан).
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zigbert
1529870426
Суровое наказание.
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Илько
1529968371
Печально. А были ещё топ-клубы с такими просадками, как у Милана?
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ЖОРРО
1530004336
Неужели на улицы Бергамо пришел праздник?)))
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