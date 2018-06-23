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    Мутко: «Если сравнить нынешнюю сборную России с командой 2008 года, то сейчас даже немножко лучше»

    Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко посетил сегодняшнюю тренировку сборной России перед матчем третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем. Он сравнил нынешнюю команду со сборной образца 2008 года, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Бельгии и Голландии.

    «Особо перед началом тренировки было говорить нечего. Ребята все понимают, порекомендовал им продолжать в том же духе. Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти с первого места в группе. Главное – хотелось бы сохранить ту командность, тот дух. А дальше будем уже замахиваться на что-то большее.

    Если сравнивать сборную с образцом 2008 года, то, наверное, сейчас даже немножко лучше. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Мы видим по играм и по тренировкам. Главное между играми – это восстановление сил», – сказал Мутко.

    Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в Самаре. Для того, чтобы занять первое место в группе, России будет достаточно не проиграть.

    Источник: Sport24

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    23.06.2018 14:30
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:54

      Ждать осталось не долго, дальнейшие игры все расставит по местам.

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      Рейтинг: +225

      dovakin 23 июня 2018, 23:18

      МуДко мне больше всего хотелось бы видеть на фонарном столбе, вниз головой.

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 23 июня 2018, 20:07

      В очередной раз бред несет, тот состав был лучшеи по подбору играков и по результату!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 июня 2018, 18:32

      Чем лучше? Если проиграем Уругваю, по статистике будет также - поражение и 2 победы. Тогда играли против мощных шведов с Ибрагимовичем и действующими чемпионами - Грецией. А сейчас Саудовская Аравия и Египет. В двух командах один топ-игрок. Да, конечно ЧМ выше статусом. Но давайте дождемся плей-офф. Если дадим там бой, безусловно это будет лучшая сборная 21 века. Главное, чтобы дальше удача была с нами. Именно она нам сильно помогает.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 18:03

      а чья заслуга что стало немножко но лучше? правильно "Виктора")))

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      Рейтинг: +24996

      bset > OfaZavr 23 июня 2018, 18:33

      Просто он хочет потом сказать "Вот видите, лимит нам помог"

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > bset 23 июня 2018, 18:40

      конечно в первую очередь себе в заслугу поставит)

      3
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > bset 23 июня 2018, 19:02

      И очень печально, если он действительно это имеет в виду.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июня 2018, 17:52

      После очередного спича вице-моториста, бакланы не смогли сдержать смех, и матерясь полетели на юг...

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 июня 2018, 17:38

      Если сравнивать масштабы разрушения нашего футбольного хозяйства до Вас и нынешние при Вас,то нынешние конечно больше и для Вас лучше .Да и ещё впереди дел непаханное поле - стооолько можно ещё "распилить"....Ну а футбол...какой тут футбол...чушь всё это...

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 июня 2018, 17:22

      Не сказал бы так.. Победили две не очень сильные команды. И все пока..

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 23 июня 2018, 17:19

      Если сравнить МУТКО с 2005 до н.в. когда он влез в российский футбол то не немножко кажется что вы ВИТАЛИЙ полный лузер и ноль в этой сфере)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июня 2018, 17:11

      Медведев, почему у тебя вице-премьер Мутко по строительству болтается
      по стадионам в рабочее время, когда остальные в правительстве работают.
      Если работник тебе не нужен, то выгоняй его, нечего бездельнику платить
      деньги.

      4
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > vladimir-7 23 июня 2018, 17:20

      потому что в 92 году он был заместителем мэра в питере)))

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > ZENIT84, 23 июня 2018, 17:45

      при чём здесь 92 год???

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > _Marqella_ 23 июня 2018, 17:48

      притом что они все с питера с той команды правительства)))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > _Marqella_ 23 июня 2018, 21:34

      ВВП тоже был заместителем Собчака, в 1992 г.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Zeff 23 июня 2018, 21:39

      Мне как бы всё равно кто кем был 26 лет назад....разговор то был о том, что Мутко не своими делами занимается ..

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