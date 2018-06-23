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  • Мутко: «Если сравнить нынешнюю сборную России с командой 2008 года, то сейчас даже немножко лучше»

Мутко: «Если сравнить нынешнюю сборную России с командой 2008 года, то сейчас даже немножко лучше»

23 июня 2018, 14:30
36

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко посетил сегодняшнюю тренировку сборной России перед матчем третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем. Он сравнил нынешнюю команду со сборной образца 2008 года, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Бельгии и Голландии.

«Особо перед началом тренировки было говорить нечего. Ребята все понимают, порекомендовал им продолжать в том же духе. Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти с первого места в группе. Главное – хотелось бы сохранить ту командность, тот дух. А дальше будем уже замахиваться на что-то большее.

Если сравнивать сборную с образцом 2008 года, то, наверное, сейчас даже немножко лучше. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Мы видим по играм и по тренировкам. Главное между играми – это восстановление сил», – сказал Мутко.

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в Самаре. Для того, чтобы занять первое место в группе, России будет достаточно не проиграть.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (36)
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palik
1529754420
ппц... обыграли двух аутсайдеров, которых были обязаны обыгрывать и всё полилось "лучшая сборная в мире за все времена и народы".... бред, уругвай вернёт всех с небес на землю
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hevbn 28
1529754721
Вот и начались "перегибы"в оценке сборной, если действительно сравнить эту сборную со сборной образца 2008 года , то по таланту уж точно команда десятилетней давности была сильнее. Это если даже не вспоминать кого мы сейчас обыграли со всем к ним уважением , но первый соперник был наверное самой слабой сборной на турнире, а у Египта просто не очень сильный состав, пока рано петь "осанны" нашей сборной по крайней мере до плей-офф , но то что выиграли два матча ,да ещё и забив 8 мячей это конечно молодцы, но не надо думать, что теперь мы короли футбола.
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BRO_football
1529755122
Ага, сначала говорили "нынешнее поколение - самое слабое во всей новейшей истории России", теперь уже "нынешняя сборная России сильнее сборной Евро-2008, на которой они завоевали бронзовые медали". Двойные стандарты)
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insider_retro
1529756162
Не разумно сравнивать не сравниваемое!.. Нет критерия, да и конечного результата ещё не достигли!.. Балабольство...
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Мары
1529756768
Господа, всё просто. Виталя отвечал за эту сборную.Он же и продвигал лимит вместе со товарищами, который практически и добил наш футбол.А теперь стоит в первых рядах с вытянутой ладошкой.Типа это он творец сенсаций и главный рукойводитель нынешней "Виктории" под названием сборная России.
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Vladarg
1529757071
Очень жаль,что мудко сравнить не с кем.чинуши все как на подбор.”братья из ларца,одинаковы с лица”.
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Shaitan.
1529757450
Кто- то обыгрывает Аргентину и Германию, а наши выиграли у Аравии и Египта и устроили из этого черт знает что... Я бы понял будь это Испания или Португалия, даже Уругвай. Настолько позорились несколько последних лет, что победа у последних стран в футболе воспринимается как героизм. Просто мерзость
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Александр52
1529762868
Ещё осталось победить команду Задунайска и все проблемы враз будут решены. Сколько раз говорили о скромности, но нет, надо похвалить себя сегодня, а то завтра будет поздно. Это показатель повышенного сомнения в будущем.
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vladimir-7
1529763112
Медведев, почему у тебя вице-премьер Мутко по строительству болтается по стадионам в рабочее время, когда остальные в правительстве работают. Если работник тебе не нужен, то выгоняй его, нечего бездельнику платить деньги.
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ZENIT84,
1529763574
Если сравнить МУТКО с 2005 до н.в. когда он влез в российский футбол то не немножко кажется что вы ВИТАЛИЙ полный лузер и ноль в этой сфере)))
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