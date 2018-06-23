Мутко: «Если сравнить нынешнюю сборную России с командой 2008 года, то сейчас даже немножко лучше»

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко посетил сегодняшнюю тренировку сборной России перед матчем третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем. Он сравнил нынешнюю команду со сборной образца 2008 года, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в Бельгии и Голландии.

«Особо перед началом тренировки было говорить нечего. Ребята все понимают, порекомендовал им продолжать в том же духе. Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти с первого места в группе. Главное – хотелось бы сохранить ту командность, тот дух. А дальше будем уже замахиваться на что-то большее.

Если сравнивать сборную с образцом 2008 года, то, наверное, сейчас даже немножко лучше. Кто-то восстанавливается быстрее, кто-то медленнее. Мы видим по играм и по тренировкам. Главное между играми – это восстановление сил», – сказал Мутко.

Матч Уругвай – Россия состоится 25 июня в Самаре. Для того, чтобы занять первое место в группе, России будет достаточно не проиграть.