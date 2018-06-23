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  • Аргентинское правительство попросило Россию задержать и депортировать болельщиков, избивших хорватского фаната

Аргентинское правительство попросило Россию задержать и депортировать болельщиков, избивших хорватского фаната

23 июня 2018, 01:56
6

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич обратилось к российским властям с просьбой депортировать болельщиков национальной команды, избивших фаната сборной Хорватии во время матча чемпионата мира-2018.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – четыре хулигана, принимавших участие в жестоком избиении хорватского болельщика, которых нам удалось определить на видео.

Мы просим власти России задержать их и депортировать. Мы подписали соглашение по опеке над аргентинцами и будем жесткими с теми, кто нарушил закон», – написала Буллрич на своей странице в твиттере.

Ранее стало известно, что за драку к административной ответственности привлекут семерых граждан Аргентины.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Аргентина Хорватия
Комментарии (6)
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Par Mezan
1529712029
После этого статейка - .... русский болельщик оскорбил несчастных аргентинцев. махая перед ними хорватским флагом. Сукки, как надоело!
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Мары
1529715744
Вообще то это российские правоохранительные органы обязаны были по службе сделать, но у нас же чудесная страна, в которой можно избить болельщика и тебе ни чего не будет.Если что, я не о хорвате.А о простом российском болельщике.Можно пенсионный возраст поднять и все будут счастливы. Лепота.Для правительства.
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пряник929
1529725612
Что то расслабились наши полицейские, прям как в толерантной гейропе......
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Blossiya
1529732490
Мне почему-то сейчас вспомнились интервью пресс-секретаря российского МВД после событий на Евро. Мужики и все такое, - кричал наш генерал и с ним зам. пред.ГосДумы Лебедев (сынуля Жириновского и член РФС). А у аргентинских властей реакция людей с нормальной здоровой головой на недостойные поступки.
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zigbert
1529864415
Нельзя допускать такое.
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