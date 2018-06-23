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    Аргентинское правительство попросило Россию задержать и депортировать болельщиков, избивших хорватского фаната

    Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич обратилось к российским властям с просьбой депортировать болельщиков национальной команды, избивших фаната сборной Хорватии во время матча чемпионата мира-2018.

    «Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – четыре хулигана, принимавших участие в жестоком избиении хорватского болельщика, которых нам удалось определить на видео.

    Мы просим власти России задержать их и депортировать. Мы подписали соглашение по опеке над аргентинцами и будем жесткими с теми, кто нарушил закон», – написала Буллрич на своей странице в твиттере.

    Ранее стало известно, что за драку к административной ответственности привлекут семерых граждан Аргентины.

    Источник: Twitter

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    23.06.2018 01:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:20

      Нельзя допускать такое.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 июня 2018, 08:41

      Мне почему-то сейчас вспомнились интервью пресс-секретаря российского МВД после событий на Евро. Мужики и все такое, - кричал наш генерал и с ним зам. пред.ГосДумы Лебедев (сынуля Жириновского и член РФС).
      А у аргентинских властей реакция людей с нормальной здоровой головой на недостойные поступки.

      4
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      ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит > Blossiya 23 июня 2018, 12:35

      ты квадратное с зелёным то не путай. На том евро прыгала толпа ультрас на наших кузьмичей, а тут семеро на одного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 июня 2018, 06:46

      Что то расслабились наши полицейские, прям как в толерантной гейропе......

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 04:02

      Вообще то это российские правоохранительные органы обязаны были по службе сделать, но у нас же чудесная страна, в которой можно избить болельщика и тебе ни чего не будет.Если что, я не о хорвате.А о простом российском болельщике.Можно пенсионный возраст поднять и все будут счастливы.
      Лепота.Для правительства.

      5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 июня 2018, 03:00

      После этого статейка - .... русский болельщик оскорбил несчастных аргентинцев. махая перед ними хорватским флагом.
      Сукки, как надоело!

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