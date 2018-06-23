Аргентинское правительство попросило Россию задержать и депортировать болельщиков, избивших хорватского фаната

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич обратилось к российским властям с просьбой депортировать болельщиков национальной команды, избивших фаната сборной Хорватии во время матча чемпионата мира-2018.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан – четыре хулигана, принимавших участие в жестоком избиении хорватского болельщика, которых нам удалось определить на видео.

Мы просим власти России задержать их и депортировать. Мы подписали соглашение по опеке над аргентинцами и будем жесткими с теми, кто нарушил закон», – написала Буллрич на своей странице в твиттере.

Ранее стало известно, что за драку к административной ответственности привлекут семерых граждан Аргентины.