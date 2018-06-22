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    Алексей Миранчук – о девушках: «Не готов на серьезные замашки»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что с осторожностью относится к женскому окружению.

    «В моем возрасте, если взять других ребят, у многих уже дети есть, все женятся. Я не готов на такие серьезные замашки. Мне кажется, это помешает в футбольном плане.

    Кажется, так много девушек рядом. Они, оказывается, все такие актрисы, лисицы. Будут показывать, что ты лучший. Будут носить тебя на руках, говорить, что ничего от тебя не надо. На самом деле, все с точностью до наоборот. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется», – рассказал Миранчук на канале «Россия 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 21:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 июня 2018, 11:41

      Вокруг богатеев всегда только шкуры и трутся.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 11:37

      молодец, не по возрасту мудро и трезво рассуждает.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 23 июня 2018, 10:32

      Правильно, Алексей. Мужику не надо, чтобы девушка (она же актриса, лисица, и т.д.) носила его на руках. Мужику нужна надежная спутница жизни, которую ты в своем окружении не найдешь. Они в ночные клубы не ходят и в конкурсах красоты не участвуют.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2018, 07:32

      В сборной Португалии нашли компромисс,правда, временный.)А потом лисицы-куницы своё возьмут-так жизнь устроена.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июня 2018, 05:29

      Ну а как ты хотел ? Девочки любят мальчиков с большим кошельком !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 23 июня 2018, 00:09

      уже разочаровался, хотя еще и не начинал:)

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 июня 2018, 00:04

      Так ты не выходи за Машку. Выходи за Дашку.)))

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 июня 2018, 23:28

      Леха прав на все 100, даже добавить нечего...

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 июня 2018, 23:09

      Лёша, знакомясь с девушкой, представляйся сантехником...

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:49

      Конечно к таким персонам у них особое внимание.

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