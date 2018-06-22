Алексей Миранчук – о девушках: «Не готов на серьезные замашки»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что с осторожностью относится к женскому окружению.

«В моем возрасте, если взять других ребят, у многих уже дети есть, все женятся. Я не готов на такие серьезные замашки. Мне кажется, это помешает в футбольном плане.

Кажется, так много девушек рядом. Они, оказывается, все такие актрисы, лисицы. Будут показывать, что ты лучший. Будут носить тебя на руках, говорить, что ничего от тебя не надо. На самом деле, все с точностью до наоборот. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется», – рассказал Миранчук на канале «Россия 1».