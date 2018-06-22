Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алексей Миранчук – о девушках: «Не готов на серьезные замашки»

Алексей Миранчук – о девушках: «Не готов на серьезные замашки»

22 июня 2018, 21:05
16

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что с осторожностью относится к женскому окружению.

«В моем возрасте, если взять других ребят, у многих уже дети есть, все женятся. Я не готов на такие серьезные замашки. Мне кажется, это помешает в футбольном плане.

Кажется, так много девушек рядом. Они, оказывается, все такие актрисы, лисицы. Будут показывать, что ты лучший. Будут носить тебя на руках, говорить, что ничего от тебя не надо. На самом деле, все с точностью до наоборот. Вроде смешно, а вроде и плакать хочется», – рассказал Миранчук на канале «Россия 1».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1529691650
Лёша, первым делом мяч футбольный, ну а девушки потом... ))) Не готов к серьёзным замашкам как ты говоришь и не замахивайся. Побудь иногда морально уступчивым... не пожалеешь.
Ответить
qzma
1529692983
ищи себе кавалера, как Валера
Ответить
VAD07
1529693161
Парнишка прав, большенство баб именно такие.
Ответить
RotBerg
1529693580
Умный парень
Ответить
zigbert
1529696959
Конечно к таким персонам у них особое внимание.
Ответить
Diesel133
1529699315
Леха прав на все 100, даже добавить нечего...
Ответить
TihonAlt
1529701767
уже разочаровался, хотя еще и не начинал:)
Ответить
Вомбат
1529739171
Правильно, Алексей. Мужику не надо, чтобы девушка (она же актриса, лисица, и т.д.) носила его на руках. Мужику нужна надежная спутница жизни, которую ты в своем окружении не найдешь. Они в ночные клубы не ходят и в конкурсах красоты не участвуют.
Ответить
OfaZavr
1529743020
молодец, не по возрасту мудро и трезво рассуждает.
Ответить
Cobold
1529829669
Вокруг богатеев всегда только шкуры и трутся.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
4
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
3
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
8
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Семак – о преимуществе «Зенита» перед матчем со «Спартаком»: «Мы не имеем к этому ни малейшего отношения»
09:30
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
Реакция Самородова на возможный трансфер в «Спартак»
09:11
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
«Не наша проблема»: Тарасов – об огромных зарплатах футболистов
08:24
1
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
3
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
8
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
1
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
7
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
6
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
4
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
7
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+