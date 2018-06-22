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    «Енисей» представил официальную форму. Комплекты со львами и видами Красноярска оказались шуткой

    Пресс-служба «Енисея» опубликовала во «ВКонтакте» фотографии формы на сезон-2018/19.

    «Домашний комплект выполнен в однотонном красном цвете, выездной – в темно-синем. Техническим спонсором выступил концерн Nike.

    При изготовлении экипировки используется специальная технология Dri-FIT. Особая анатомическая конструкция включает ряд вентиляционных зон и остаeтся сухой во время матча – влага отводится на поверхность ткани и затем испаряется», – говорится в заметке пресс-службы.

    Вчера паблик красноярского клуба опубликовал изображения двух комплектов формы. На одном изображены львы, на другом – виды города. В сегодняшнем материале подчеркнули, что однотонные варианты – официальные.

    Напомним, «Енисей» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге. Выход команды из ФНЛ в главную лигу страны совпал с 80-летием клуба.

    Источник: ФК «Енисей»

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    22.06.2018 12:10
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 19 июля 2018, 05:07

      Норм, вперёёёд Енисей, дикий календарь с начала сезона )) Зенит, ЦСКА )) Печально что стадион в Красноярске на реконструкции ((( до Тюмени пилить ппц....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 июня 2018, 15:43

      Со львами живее выглядела,чем официальная)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 июня 2018, 06:55

      Ага так мы и поверили. Скорее всего реально собирались, а после того как их идею обос.сали в темпе начали разработку другой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 23 июня 2018, 00:11

      глупая шутка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 18:40

      ну вот, так многие и подумали сразу. шутники)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 18:15

      Что и требовалось доказать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июня 2018, 16:48

      У них на майке изображена пирамида МММ или кучка говна?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 14:15

      Осадок, как после шутки пороха с бабченко, в Енисее видно хохлы завелись.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 июня 2018, 14:05

      Что за какаха на форме?)

      1
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      Рейтинг: +644

      кран > Dgad 22 июня 2018, 14:43

      Тоже сразу подумал)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 июня 2018, 13:36

      юдашкина обидели: разыграли подлецы))

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