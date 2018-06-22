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  • «Енисей» представил официальную форму. Комплекты со львами и видами Красноярска оказались шуткой

«Енисей» представил официальную форму. Комплекты со львами и видами Красноярска оказались шуткой

22 июня 2018, 12:10
24

Пресс-служба «Енисея» опубликовала во «ВКонтакте» фотографии формы на сезон-2018/19.

«Домашний комплект выполнен в однотонном красном цвете, выездной – в темно-синем. Техническим спонсором выступил концерн Nike.

При изготовлении экипировки используется специальная технология Dri-FIT. Особая анатомическая конструкция включает ряд вентиляционных зон и остаeтся сухой во время матча – влага отводится на поверхность ткани и затем испаряется», – говорится в заметке пресс-службы.

Вчера паблик красноярского клуба опубликовал изображения двух комплектов формы. На одном изображены львы, на другом – виды города. В сегодняшнем материале подчеркнули, что однотонные варианты – официальные.

Напомним, «Енисей» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге. Выход команды из ФНЛ в главную лигу страны совпал с 80-летием клуба.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (24)
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Боцман59rus
1529659106
Мне в принципе до Енисея допиз.... а во время ЧМ и подавно, пусть хоть в скафандрах играют.)))
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3a zenit
1529660642
кучу народа оставили в дураках
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кузнецов артем
1529663001
Не люблю такие шутки, теперь у людей подобных мне с Енисеем будут ассоциироваться негативные эмоции
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bset
1529663802
А я сразу сказал, что это шутка. А все недалёкие начали бомбить. Примите мои соболезнования, взорванные жопы.
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Eddyson
1529663806
юдашкина обидели: разыграли подлецы))
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Dgad
1529665520
Что за какаха на форме?)
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DOCTOR PENALTY
1529666143
Осадок, как после шутки пороха с бабченко, в Енисее видно хохлы завелись.
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Kulimen
1529675337
У них на майке изображена пирамида МММ или кучка говна?
Ответить
zigbert
1529680556
Что и требовалось доказать.
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OfaZavr
1529682042
ну вот, так многие и подумали сразу. шутники)
Ответить
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