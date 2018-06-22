«Енисей» представил официальную форму. Комплекты со львами и видами Красноярска оказались шуткой

Пресс-служба «Енисея» опубликовала во «ВКонтакте» фотографии формы на сезон-2018/19.

«Домашний комплект выполнен в однотонном красном цвете, выездной – в темно-синем. Техническим спонсором выступил концерн Nike.

При изготовлении экипировки используется специальная технология Dri-FIT. Особая анатомическая конструкция включает ряд вентиляционных зон и остаeтся сухой во время матча – влага отводится на поверхность ткани и затем испаряется», – говорится в заметке пресс-службы.

Вчера паблик красноярского клуба опубликовал изображения двух комплектов формы. На одном изображены львы, на другом – виды города. В сегодняшнем материале подчеркнули, что однотонные варианты – официальные.

Напомним, «Енисей» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге. Выход команды из ФНЛ в главную лигу страны совпал с 80-летием клуба.