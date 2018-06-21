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    Газизов – об участии «Уфы» в Лиге Европы: «Надо проходить соперников и зарабатывать деньги»

    «Уфа» накануне узнала соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы. Российский клуб встретится с победителем пары «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины и словенского «Домжале».

    «Будут приезжать иностранцы, увидят, какая у нас красивая республика, город Уфа. Теперь будем наблюдать, как они играют.

    Задача поставлена как можно дальше идти в Лиге Европы. Надо проходить соперников и зарабатывать для себя деньги», – рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов в эфире «Вся Уфа».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 июня 2018, 23:02

      Успехов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 21 июня 2018, 19:53

      Правильное решение. Удачи Уфе!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 12:54

      Семак ушел, надо в ФНЛ бы не вылететь.

      1
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