Газизов – об участии «Уфы» в Лиге Европы: «Надо проходить соперников и зарабатывать деньги»

«Уфа» накануне узнала соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы. Российский клуб встретится с победителем пары «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины и словенского «Домжале».

«Будут приезжать иностранцы, увидят, какая у нас красивая республика, город Уфа. Теперь будем наблюдать, как они играют.

Задача поставлена как можно дальше идти в Лиге Европы. Надо проходить соперников и зарабатывать для себя деньги», – рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов в эфире «Вся Уфа».