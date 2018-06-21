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    Моуринью: «Аргентина – это Аргентина, но Хорватия способна дать ей бой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который работает во время ЧМ-2018 экспертом, оценил шансы сборной Хорватии в предстоящем матче второго тура группового этапа с Аргентиной.

    «Хорватия – это команда с талантливыми опытными игроками, которые выступают за лучшие клубы мира. Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них все еще остается группа игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина – это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой», – считает португальский специалист.

    Матч второго тура группового этапа Аргентина – Хорватия состоится в Нижнем Новгороде в четверг, 21 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: RT

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    21.06.2018 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 11:44

      Наблюдения по Москве. Очень много китайцев в форме сборной Аргентины. Из-за Месси?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 21 июня 2018, 10:24

      А почему не наоборот?

      1
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