Моуринью: «Аргентина – это Аргентина, но Хорватия способна дать ей бой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который работает во время ЧМ-2018 экспертом, оценил шансы сборной Хорватии в предстоящем матче второго тура группового этапа с Аргентиной.

«Хорватия – это команда с талантливыми опытными игроками, которые выступают за лучшие клубы мира. Не думаю, что в последние годы у них появилось следующее поколение, но у них все еще остается группа игроков, особенно в центре поля, которые являются одними из лучших в мире. Аргентина – это Аргентина, но считаю, что Хорватия способна дать ей бой», – считает португальский специалист.

Матч второго тура группового этапа Аргентина – Хорватия состоится в Нижнем Новгороде в четверг, 21 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.