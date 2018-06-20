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    Burger King извинился за пост в соцсетях. Компания предложила 3 миллиона девушкам, которые забеременеют от футболистов

    Утром 20 июня Burger King Russia опубликовал пост в соцсетях. В нем компания предложила 3 миллиона рублей и пожизненный запас бургеров девушкам, которые забеременеют от футболистов.

    «Бургер Кинг» в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.

    Каждая получит 3 миллиона рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.

    Вперед! Мы верим в вас», – говорилось в сообщении.

    Публикация удалена, Burger King извинился за нее.

    «Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным.

    Мы благодарим Вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением», – говорится в новом сообщении.

    Источник: «ВКонтакте»

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    20.06.2018 23:19
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Dgoni67 21 июня 2018, 10:33

      Надо всем начать бойкотировать эти американские фастфуды, сразу убъем двух зайцев: не будем травиться этими генномодифицированными продуктами и не будем обогащать американский бюджет за наш счет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 09:56

      сразу нужно было подумать о реакции общественности прежде чем такую акцию устраивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 09:44

      Неудачная шутка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 июня 2018, 05:42

      У руководства этой тошниловки похоже совсем крыша поехала! Эти людишки потеряли всяческое чувство меры!Наши девушки в лице всего мира были опозорены.Этого прощать никак нельзя!!! Думаю нашим властям в качестве антисанкций давно пора дать под зад этим фастфудовским забегаловкам.Пусть осеменяют друг друга своими "пирожками" в известные места за пределами нашей страны....недоумки...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 21 июня 2018, 01:21

      А ведь некоторые купились и... уже :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 21 июня 2018, 00:08

      Так вот почему на Никольской около каждого аргентинца по 2-3 стоят и себя предлагают!

      3
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 20 июня 2018, 23:31

      Мне интересно какой баклан подписывается на "булочников"? )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 20 июня 2018, 23:28

      Наши футболисты и так с низкой социальной ответственностью, а тут ещё такое предложение. Зачем тогда из группы выходили?***

      1
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