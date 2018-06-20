Burger King извинился за пост в соцсетях. Компания предложила 3 миллиона девушкам, которые забеременеют от футболистов

Надо всем начать бойкотировать эти американские фастфуды, сразу убъем двух зайцев: не будем травиться этими генномодифицированными продуктами и не будем обогащать американский бюджет за наш счет.
Утром 20 июня Burger King Russia опубликовал пост в соцсетях. В нем компания предложила 3 миллиона рублей и пожизненный запас бургеров девушкам, которые забеременеют от футболистов.
«Бургер Кинг» в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.
Каждая получит 3 миллиона рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.
Вперед! Мы верим в вас», – говорилось в сообщении.
Публикация удалена, Burger King извинился за нее.
«Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным.
Мы благодарим Вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением», – говорится в новом сообщении.