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  • Burger King извинился за пост в соцсетях. Компания предложила 3 миллиона девушкам, которые забеременеют от футболистов

Burger King извинился за пост в соцсетях. Компания предложила 3 миллиона девушкам, которые забеременеют от футболистов

20 июня 2018, 23:19
9

Утром 20 июня Burger King Russia опубликовал пост в соцсетях. В нем компания предложила 3 миллиона рублей и пожизненный запас бургеров девушкам, которые забеременеют от футболистов.

«Бургер Кинг» в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.

Каждая получит 3 миллиона рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.

Вперед! Мы верим в вас», – говорилось в сообщении.

Публикация удалена, Burger King извинился за нее.

«Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным.

Мы благодарим Вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением», – говорится в новом сообщении.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1529526528
Наши футболисты и так с низкой социальной ответственностью, а тут ещё такое предложение. Зачем тогда из группы выходили?***
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Mazai-NN
1529526706
Мне интересно какой баклан подписывается на "булочников"? )))
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Gorasul
1529528912
Так вот почему на Никольской около каждого аргентинца по 2-3 стоят и себя предлагают!
Ответить
kvm
1529533304
А ведь некоторые купились и... уже :)
Ответить
Krossmen73
1529548946
У руководства этой тошниловки похоже совсем крыша поехала! Эти людишки потеряли всяческое чувство меры!Наши девушки в лице всего мира были опозорены.Этого прощать никак нельзя!!! Думаю нашим властям в качестве антисанкций давно пора дать под зад этим фастфудовским забегаловкам.Пусть осеменяют друг друга своими "пирожками" в известные места за пределами нашей страны....недоумки...
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zigbert
1529563470
Неудачная шутка.
Ответить
OfaZavr
1529564204
сразу нужно было подумать о реакции общественности прежде чем такую акцию устраивать.
Ответить
Dgoni67
1529566417
Надо всем начать бойкотировать эти американские фастфуды, сразу убъем двух зайцев: не будем травиться этими генномодифицированными продуктами и не будем обогащать американский бюджет за наш счет.
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