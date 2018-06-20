Burger King извинился за пост в соцсетях. Компания предложила 3 миллиона девушкам, которые забеременеют от футболистов

Утром 20 июня Burger King Russia опубликовал пост в соцсетях. В нем компания предложила 3 миллиона рублей и пожизненный запас бургеров девушкам, которые забеременеют от футболистов.

«Бургер Кинг» в рамках социальной ответственности назначил вознаграждение девушкам, которые забеременеют от звезд мирового футбола.

Каждая получит 3 миллиона рублей и пожизненный запас вопперов. Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед.

Вперед! Мы верим в вас», – говорилось в сообщении.

Публикация удалена, Burger King извинился за нее.

«Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным.

Мы благодарим Вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением», – говорится в новом сообщении.