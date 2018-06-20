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  • Российский болельщик схватил за грудь журналистку во время прямого эфира с Манежной площади в Москве

Российский болельщик схватил за грудь журналистку во время прямого эфира с Манежной площади в Москве

20 июня 2018, 14:56
38

Один из болельщиков сборной России позволил себе непристойный поступок в отношении журналистки немецкого телеканала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран.

Когда девушка вела прямой эфир с Манежной площади в Москве, фанат подбежал к ней с криком «Россия – чемпион», обнял и поцеловал. При этом рука болельщика лежала на груди журналистки.

«Мы не заслуживаем такого обращения. Мы в равной степени ценны и профессиональны. Я разделяю радость от футбола, но мы должны определять границы любви и домогательства», – написала Гонсалес Теран.

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Публикация от text (@juliethgonzaleztheran)

Источник: Instagram
Чемпионат мира
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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3a zenit
1529497813
у нас тут не омерика,лучше пусть сиську жмакнет чем в табло зарядит за ВДВ)
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TY13R
1529498459
та нормально он подошёл, харош раздувать. Прям таки домагался, обычное явление... То немка дедоё...)))
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сапёр75
1529498691
Может она лес би янка , и не позволяет мужчинам трогать энные места )
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Cules2013
1529499287
Какие мы все нежные, всё хотим мужчинами управлять, но потом ноем вечно, куда подевались настоящие мужики?) Сами их и истребляете своей истерией по каждому поводу, да и без оного тоже. Не скажу, что прям одобряю поступок этого человека, но ничего такого здесь тоже нет.
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vashinin
1529500388
от избытка чувств-с Понять, простить))
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Asbjorn
1529501726
ой да ладно,так приобнял и поцеловал,у нас обычно журналистов в лицо бьют
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Blossiya
1529502777
Мы с вами понимаем, что этот болельщик не имел в виду ничего дурного с его точки зрения. Он так демонстрировал свое дружелюбие. НО Но вряд ли вы знаете, а журналистка точно знает о такой практике (игре) в исламе как «Тахраруш». «Taharrush» - это отвратительная и страшная «Арабская игра с изнасилованиями», распространяющаяся по всей Европе. Это трудно понять, но изнасилование следует за игрой в арабских странах. Она, как считается, возникла в арабских регионах и заключается в том, что женщин окружают в толпе группами и сексуально нападают на них. Тахраруш - это арабское слово, которое первоначально означало "флирт", но значение изменилось после революции 2011 года в Египте. Мусульмане и исламисты утверждают, что женщин уважают , но когда они находятся в больших группах и не чувствуют никаких ограничений или личной ответственности, то полное пренебрежение к чести, достоинству или чувствами женщин. В Мисре ( Египет) телевизионный репортер из Южной Африки Лара Лога подверглась такому. Такие спланированные акции были отмечены в Германии, где преступники в свое оправдание ссылались на тахраруш как исламскую традицию. Так что я хорошо понимаю ее чувства.
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Ailend
1529504667
Ой та ладно. И че тут такого?))
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Ляба
1529516093
За такой прикол в Норвегии,знакомому 800 евро штраф дали или 10 дней тюрьмы...
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zigbert
1529517131
Если бы этой журналистке понравилось такое обращение с ней, вопросов не было бы.
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