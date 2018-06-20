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    Российский болельщик схватил за грудь журналистку во время прямого эфира с Манежной площади в Москве

    Один из болельщиков сборной России позволил себе непристойный поступок в отношении журналистки немецкого телеканала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран.

    Когда девушка вела прямой эфир с Манежной площади в Москве, фанат подбежал к ней с криком «Россия – чемпион», обнял и поцеловал. При этом рука болельщика лежала на груди журналистки.

    «Мы не заслуживаем такого обращения. Мы в равной степени ценны и профессиональны. Я разделяю радость от футбола, но мы должны определять границы любви и домогательства», – написала Гонсалес Теран.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.06.2018 14:56
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 июня 2018, 09:59

      Схватить за грудь-это намерение,а когда рука лежит на груди-это случайное совпадение!
      И потом,раз ты журналистка,то должна учитывать пикантные моменты в своей работе,а иначе вся твоя работа - это одни домогательства!

      0
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      Рейтинг: +67324

      portero 20 июня 2018, 22:20

      она же по испански говорит, для немецкого канала.. он на латинскую америку что ли вещает

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 20:52

      Если бы этой журналистке понравилось такое обращение с ней, вопросов не было бы.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      Pastuhow > zigbert 20 июня 2018, 22:22

      вот это да, влетел так влетел.

      2
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      Рейтинг: +77

      Ляба 20 июня 2018, 20:34

      За такой прикол в Норвегии,знакомому 800 евро штраф дали или 10 дней тюрьмы...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +81

      Tararambol 20 июня 2018, 19:17

      Ну плечо перепутал, с кем не бывает))

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 20 июня 2018, 19:03

      Да позволил лишнего, не из-за того что журналист она, а просто женщина!
      А в каком месте он «домогался» то?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > ВикторВВ 20 июня 2018, 19:21

      а она его просила об этом?

      11
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      Рейтинг: +57

      Ailend 20 июня 2018, 17:24

      Ой та ладно. И че тут такого?))

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 июня 2018, 16:52

      Мы с вами понимаем, что этот болельщик не имел в виду ничего дурного с его точки зрения. Он так демонстрировал свое дружелюбие.
      НО
      Но вряд ли вы знаете, а журналистка точно знает о такой практике (игре) в исламе как «Тахраруш». «Taharrush» - это отвратительная и страшная «Арабская игра с изнасилованиями», распространяющаяся по всей Европе. Это трудно понять, но изнасилование следует за игрой в арабских странах. Она, как считается, возникла в арабских регионах и заключается в том, что женщин окружают в толпе группами и сексуально нападают на них. Тахраруш - это арабское слово, которое первоначально означало "флирт", но значение изменилось после революции 2011 года в Египте. Мусульмане и исламисты утверждают, что женщин уважают , но когда они находятся в больших группах и не чувствуют никаких ограничений или личной ответственности, то полное пренебрежение к чести, достоинству или чувствами женщин. В Мисре ( Египет) телевизионный репортер из Южной Африки Лара Лога подверглась такому. Такие спланированные акции были отмечены в Германии, где преступники в свое оправдание ссылались на тахраруш как исламскую традицию.
      Так что я хорошо понимаю ее чувства.

      10
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Blossiya 20 июня 2018, 16:59

      Несешь бред про религию.. Лучше не неси фигню и замолкни.. В Исламе запрешено не то что прикасаться а даже смотреть на чужиж женщин)

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Football06 20 июня 2018, 18:22

      Ты Ларе Лога об этом расскажи и тем женщинам , что подверглись нападению в Германии на новый год.Многое из этого есть на видео.Так что возникает вопрос, зачем ты врёшь ?

      13
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      ...
      Рейтинг: +3254

      orech > Football06 20 июня 2018, 18:41

      это ты так пошутил?

      10
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > Мары 20 июня 2018, 18:53

      А немцы что?

      10
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Урия Гип 20 июня 2018, 18:56

      А немцы отморозились.У них же толерантность и всё в таком же духе.По Меркель.Правда ситуация начинает меняться и я думаю, что скоро дружелюбным мусульманам, желающим поиграть в такую игру, начнут яйца резать.

      13
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      Рейтинг: +906

      Football06 > TOMSON 22 июня 2018, 00:11

      Ну и что? То что человек на прямую будет показывать что он Мусульманин и трогает чужую женщину на камеру чтоб показали на всю Русь? Ты хоть подумай сначала.. Сделать это скрытно одно а показать на всю религию другое

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > ferrum 22 июня 2018, 00:11

      Нет.. Полный запрет. Вообще даже не пробовали

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Мары 22 июня 2018, 00:12

      А ты сначала докажи что там были именно мусульмане и что они просто так это сделали.. А потом докажи что этот чурка Не какой то там лох прост решивший показуху устроить а Мусульманин.. А потом я тебе докажу что я не врал..

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > orech 22 июня 2018, 00:13

      О свинина появилась..

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Мары 22 июня 2018, 00:14

      А что ты уже знаешь что такое остаться без яиц? И СМОжЕШЬ ли ты сидя тут такой крутой и пишешь такую фигню в лицо в реальности сказать мусульманину такое?

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Football06 22 июня 2018, 02:40

      А ты не боишься зашквариться ?Ты же уже второй раз соврал.Там были именно мусульмане и немецкие власти это уже доказали и кстати показали на видео, но ты ведь не читатель.Ты ведь писатель.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Мары 30 июня 2018, 10:14

      Ты просто докажи кто он и какой религии точно.. Скинь мне фотку и досье и тд. Докажи) не можешь? Не ладно.. Тогда это твои пустые слова

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 июня 2018, 16:46

      Ну вообще ничего непристойного я не увидел, ладно бы там откровенно присосался и руки под футболку или в трусы засунул..а здесь счастливый болельщик просто поцеловал от радости

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Рубинище 20 июня 2018, 17:06

      А если бы он твою жену поцеловал так же? ты бы остался при своём мнении?

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > KalterJax 20 июня 2018, 17:25

      хороший вопрос! я думаю он не ответит)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 июня 2018, 16:35

      ой да ладно,так приобнял и поцеловал,у нас обычно журналистов в лицо бьют

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