Российский болельщик схватил за грудь журналистку во время прямого эфира с Манежной площади в Москве

Один из болельщиков сборной России позволил себе непристойный поступок в отношении журналистки немецкого телеканала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран.

Когда девушка вела прямой эфир с Манежной площади в Москве, фанат подбежал к ней с криком «Россия – чемпион», обнял и поцеловал. При этом рука болельщика лежала на груди журналистки.

«Мы не заслуживаем такого обращения. Мы в равной степени ценны и профессиональны. Я разделяю радость от футбола, но мы должны определять границы любви и домогательства», – написала Гонсалес Теран.