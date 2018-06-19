«Интер» предложит за Наингголана 30 миллионов и двух игроков

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в составе «Интера», сообщает Sky Sport Italia.

Миланский клуб готов отдать взамен двух молодых игроков. Называются имена 18-летнего полузащитника Николы Заньоло и 19-летнего форварда Андреа Пинамонти. В качестве денежной компенсации «Интер» предлагает 30 миллионов евро.

В «Роме» бельгийца заменит Хавьер Пасторе, который выступал в прошлом сезоне за «ПСЖ». 30-летний Наингголан провел в минувшем сезоне 42 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.