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    «Интер» предложит за Наингголана 30 миллионов и двух игроков

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в составе «Интера», сообщает Sky Sport Italia.

    Миланский клуб готов отдать взамен двух молодых игроков. Называются имена 18-летнего полузащитника Николы Заньоло и 19-летнего форварда Андреа Пинамонти. В качестве денежной компенсации «Интер» предлагает 30 миллионов евро.

    В «Роме» бельгийца заменит Хавьер Пасторе, который выступал в прошлом сезоне за «ПСЖ». 30-летний Наингголан провел в минувшем сезоне 42 матча за «Рому» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 11:35
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