Матч России и Cаудовской Аравии стал самым популярным телевизионным событием 2018 года

Матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 5:0, по данным Mediascope стал самым популярным телевизионным событием 2018 года. В прямом эфире игру посмотрели 9 миллионов человек.

По этому показателю трансляция опередила финал хоккейного олимпийского турнира в Пхенчхане. Тогда игру России и Германии (4:3) посмотрели 8,9 миллионов человек.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.