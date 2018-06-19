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    Матч России и Cаудовской Аравии стал самым популярным телевизионным событием 2018 года

    Матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 5:0, по данным Mediascope стал самым популярным телевизионным событием 2018 года. В прямом эфире игру посмотрели 9 миллионов человек.

    По этому показателю трансляция опередила финал хоккейного олимпийского турнира в Пхенчхане. Тогда игру России и Германии (4:3) посмотрели 8,9 миллионов человек.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 09:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июня 2018, 12:16

      Самое популярное телевизионное событие сообщите после ЧМ2018

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 июня 2018, 11:38

      Ещё полгода впереди. Наверняка будет что-то поинтереснее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 19 июня 2018, 11:00

      хоть где-то первые

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 19 июня 2018, 09:38

      Финал будет самым популярным событием, и это логично и не новость

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