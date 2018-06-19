АК «Россия»: «Возгорание самолета Саудовской Аравии? Информация не соответсвует действительности»

Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с самолетом, в котором летела сборная Саудовской Аравии.

«При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях.

На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Посадка лайнера произошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», – сообщили в компании.

Самолет Саудовской Аравии загорелся во время посадки в Ростове-на-Дону. Видео