Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АК «Россия»: «Возгорание самолета Саудовской Аравии? Информация не соответсвует действительности»

    Авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент с самолетом, в котором летела сборная Саудовской Аравии.

    «При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях.

    На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало.

    Посадка лайнера произошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности», – сообщили в компании.

    Самолет Саудовской Аравии загорелся во время посадки в Ростове-на-Дону. Видео

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2018 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 08:09

      Бедные птицы России ,как вам голодно живётся.Кидаетесь на всё,что шевелится....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11