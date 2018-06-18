Самолет Саудовской Аравии загорелся во время посадки в Ростове-на-Дону

главное что ничего серьезного, просто птица попала в двигатель.
Сборная Саудовской Аравии приземлилась в Ростове-на-Дону, во время посадки двигатель самолета загорелся. Пострадавших нет.
20 июня Саудовская Аравия сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Уругвая в Ростове-на-Дону.
UPD (19.06. 00:32): АК «Россия»: «Возгорание самолета Саудовской Аравии? Информация не соответсвует действительности»
اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO— الأخضر في روسيا (@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.