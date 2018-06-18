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    Самолет Саудовской Аравии загорелся во время посадки в Ростове-на-Дону

    Сборная Саудовской Аравии приземлилась в Ростове-на-Дону, во время посадки двигатель самолета загорелся. Пострадавших нет.

    20 июня Саудовская Аравия сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Уругвая в Ростове-на-Дону.

    UPD (19.06. 00:32): АК «Россия»: «Возгорание самолета Саудовской Аравии? Информация не соответсвует действительности»

    Источник: Twitter

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    18.06.2018 22:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 10:30

      главное что ничего серьезного, просто птица попала в двигатель.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 июня 2018, 05:40

      Хорошо что пилоты справились и удалось избежать самого неприятного.Интересно,а чьим самолётом пользуется сборная своим или выделенным нашими организаторами?Для наследного принца Аравии выделить свой было бы предпочтительней чем пользоваться нашим "черметом".

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 июня 2018, 00:11

      "Загорелся самолет", "загорелся двигатель"... Реально было - попадание птицы в двигатель, самое худшее, что могло быть в этом случае - отказ, но полет и посадка на одном работающем двигателе для пилотов не проблема.

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 июня 2018, 00:04

      Алах акбар!!!

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 23:20

      Хорошо что так.

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 июня 2018, 23:13

      Это был намек

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      Рейтинг: +709

      VAD07 18 июня 2018, 23:12

      Походу принц приказал их сжечь:)

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 июня 2018, 23:11

      Даже не кто не паникует,зная что все в руках Аллаха

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > САНЁК17 18 июня 2018, 23:30

      *не кто =)))

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июня 2018, 23:11

      *шутка про арабов и терроризм*

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 18 июня 2018, 23:07

      Да уж, главное - никто не пострадал. А кто виноват - разберутся.

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