Самолет Саудовской Аравии загорелся во время посадки в Ростове-на-Дону

Сборная Саудовской Аравии приземлилась в Ростове-на-Дону, во время посадки двигатель самолета загорелся. Пострадавших нет.

20 июня Саудовская Аравия сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Уругвая в Ростове-на-Дону.

UPD (19.06. 00:32): АК «Россия»: «Возгорание самолета Саудовской Аравии? Информация не соответсвует действительности»