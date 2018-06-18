Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    После победы над Саудовской Аравией в России вырос интерес к ЧМ-2018

    Интерес жителей России к чемпионату мира-2018 после победы национальной команды над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче вырос.

    По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), до первого матча мирового первенства собирались смотреть матчи 52 процента опрошенных. После матча открытия турнира интерес к чемпионату вырос до 64 процентов.

    Около трети (35 процентов) респондентов планируют смотреть только матчи с участием сборной России, а 29 процентов выразили желание регулярно смотреть трансляции матчей.

    Данный опрос был проведен на территории всей России 16 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 11:26

      конечно успехи радуют и заставляют надеяться на их продолжение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:50

      Такие победы не оставляют равнодушным никого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 18 июня 2018, 08:58

      ДА НЕУЖЕЛИ КОМУ ГРУЗИТЕ КОМАНДУ ДЕТСКОГО САДА ОБЫГРАЛИ ВСЕ ГЕРОИ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11