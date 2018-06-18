После победы над Саудовской Аравией в России вырос интерес к ЧМ-2018

Интерес жителей России к чемпионату мира-2018 после победы национальной команды над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче вырос.

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), до первого матча мирового первенства собирались смотреть матчи 52 процента опрошенных. После матча открытия турнира интерес к чемпионату вырос до 64 процентов.

Около трети (35 процентов) респондентов планируют смотреть только матчи с участием сборной России, а 29 процентов выразили желание регулярно смотреть трансляции матчей.

Данный опрос был проведен на территории всей России 16 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.