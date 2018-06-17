Лев: «Поражение от Мексики? Для Германии это абсолютно ненормальная и непривычная ситуация»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ против Мексики (0:1).

«Мы разочарованы, это первый матч, мы его проиграли. Для нас это абсолютно ненормальная и непривычная ситуация. Мы всегда выигрывали на предыдущих турнирах. Надо примириться с этим и извлечь урок для следующих игр», – сказал Лев.

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