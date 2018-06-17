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    Лев: «Поражение от Мексики? Для Германии это абсолютно ненормальная и непривычная ситуация»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ против Мексики (0:1).

    «Мы разочарованы, это первый матч, мы его проиграли. Для нас это абсолютно ненормальная и непривычная ситуация. Мы всегда выигрывали на предыдущих турнирах. Надо примириться с этим и извлечь урок для следующих игр», – сказал Лев.

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    Источник: ТАСС

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    17.06.2018 21:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 10:53

      да уж, неожиданная и неприятная осечка для немцев. больше оплошности допускать нельзя, думаю они и не допустят.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > altair2004 19 июня 2018, 18:44

      согласен) тем более смотреть всегда интереснее чем гадать))

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 08:50

      Неудачно сыграли немцы, в их действиях не хватало той "изюминки" что была на КК. В концовке немного не повезло с реализацией. Все поправимо и Лев должен подготовить команду к следующим матчам.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 июня 2018, 06:46

      машина не сработала

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 июня 2018, 23:31

      Теперь возрастает шанс попасть в 1/8 на Бразилию...хотя те тоже пока не блещут(

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