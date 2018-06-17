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    В Мехико зафиксировано локальное землетрясение. Оно произошло после гола в ворота Германии

    В Мехико зафиксировано локальное землятресение. Оно произошло после гола сборной Мексики в ворота Германии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ (1:0). Об это сообщает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA).

    «Землятресение, которое было зафиксировано в Мехико, имело искусственный характер. Возможно, оно произошло из-за массовых прыжков во время празднования гола сборной Мексики на ЧМ. Его зафиксировали по крайней мере два датчика в 11:32 по местному времени», – говорится в сообщении.

    Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ

    Лосано – лучший игрок матча Германии и Мексики. Он забил единственный гол

    Источник: Twitter

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    17.06.2018 20:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 10:55

      порадовались на славу, ладно хоть один гол а то бы еще до кучи тайфун и ураган вызвали))

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 08:40

      Попрыгали на славу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 июня 2018, 07:07

      Завтра и мы всей страной подпрыгнем!

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 июня 2018, 05:22

      Если весь мир дружно прыгнет, то США сразу смоет :))

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 июня 2018, 23:36

      Хорошо ещё только 1:0 выиграли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 июня 2018, 23:04

      Всё, пипец, сейсмоволна дойдёт до Германии ... А виновата опять будет Россия... ХА!
      Удачи всем и хорошей игры!

      0
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      Рейтинг: +2078

      upiter622 17 июня 2018, 22:01

      Ничего себе массовый прыжок!

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2018, 21:54

      А что бы было в Саранске вчера, если бы перуанцы победили Данию???)))

      1
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 17 июня 2018, 21:05

      Вот это празднование..

      2
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