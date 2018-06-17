В Мехико зафиксировано локальное землетрясение. Оно произошло после гола в ворота Германии

В Мехико зафиксировано локальное землятресение. Оно произошло после гола сборной Мексики в ворота Германии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ (1:0). Об это сообщает Сеть сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (SIMMSA).

«Землятресение, которое было зафиксировано в Мехико, имело искусственный характер. Возможно, оно произошло из-за массовых прыжков во время празднования гола сборной Мексики на ЧМ. Его зафиксировали по крайней мере два датчика в 11:32 по местному времени», – говорится в сообщении.

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