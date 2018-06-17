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    Наингголан будет играть в «Интере» под номером «2+2»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан в ближайшее время должен перейти в «Интер».

    Ожидается, что игрок пройдет медицинский осмотр в начале июля, чтобы миланцы смогли включить трансфер бельгийца в следующий финансовый год.

    Стоимость сделки составит около 30-35 миллионов евро плюс атакующий хавбек молодежной команды черно-синих Николо Заниоло.

    Сообщается, что Наингголан уже выбрал себе игровой номер в «Интере». Есть даже предложения, что полузащитник будет использовать футболку с номером 22 со знаком «+» между цифрами, как это в свое время делал в команде нападающий Иван Саморано.

    Это связано с тем, что четвертый номер, под которым Наингголан выступает в «Роме», был выведен миланцами из обращения после того, как его многолетний обладатель Хавьера Дзанетти завершил карьеру. В то же время номер 44, который мог бы стать альтернативой, занят Иваном Перишичем.

    Напомним, Саморано носил на футболке номер 18 (1+8), поскольку его любимую «девятку» в момент перехода в «Интер» уже использовал нападающий миланской команды Роналдо.

    Источник: Football Italia

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    17.06.2018 18:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 20 июня 2018, 09:51

      Пусть в майке играет..

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 июня 2018, 22:36

      Вообще-то,Саморано стал играть по номером 1+8 с момента перехода в Интер Роберто Баджо,который всегда и везде играл под 10м номером и в результате чего этого номера лишился Роналдо(Зубастик),который в свою очередь получил номер 9 от Ивана Саморано.

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 17 июня 2018, 21:13

      дибилизм

      1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 17 июня 2018, 20:55

      Это тот, который называл Пьянича и Щенсны предателями из-за переходов в ювентус и кукарекал о любви к Роме?

      4
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      Рейтинг: +75

      igoor52 17 июня 2018, 20:29

      а 2х2 пусть попробует!!!

      0
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