Наингголан будет играть в «Интере» под номером «2+2»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан в ближайшее время должен перейти в «Интер».

Ожидается, что игрок пройдет медицинский осмотр в начале июля, чтобы миланцы смогли включить трансфер бельгийца в следующий финансовый год.

Стоимость сделки составит около 30-35 миллионов евро плюс атакующий хавбек молодежной команды черно-синих Николо Заниоло.

Сообщается, что Наингголан уже выбрал себе игровой номер в «Интере». Есть даже предложения, что полузащитник будет использовать футболку с номером 22 со знаком «+» между цифрами, как это в свое время делал в команде нападающий Иван Саморано.

Это связано с тем, что четвертый номер, под которым Наингголан выступает в «Роме», был выведен миланцами из обращения после того, как его многолетний обладатель Хавьера Дзанетти завершил карьеру. В то же время номер 44, который мог бы стать альтернативой, занят Иваном Перишичем.

Напомним, Саморано носил на футболке номер 18 (1+8), поскольку его любимую «девятку» в момент перехода в «Интер» уже использовал нападающий миланской команды Роналдо.