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  • Капелло: «Месси круче Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает»

Капелло: «Месси круче Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает»

17 июня 2018, 11:38
28

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сравнил нападающего Лионеля Месси и форварда Криштиану Роналду.

«Месси испытал давление после хет-трика Роналду. Португалец хотел сделать что-то большее, потому что до этого он не забивал много мячей на чемпионате мира.

Полузащита сборной Аргентины была смешной, медленной, всегда пыталась пройти через середину, чтобы передать мяч Месси.

Я думаю, Месси круче, чем Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает», – сказал Капелло.

Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

Источник: Football Italia
Чемпионат мира Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану Капелло Фабио
Комментарии (28)
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Vickont
1529225792
Каков же подлец Роналду, как он посмел забить раньше самого Месси, да еще и трижды!!! Ну все как всегда: в неуплате Месси налогов виноват Мадрид, в неудачной игре- Роналду
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Рубик Докоян
1529227055
А в сборной Португалии много помощников у Роналду, авторитетный ты наш?...Он в одиночку решает эпизоды и забивает голы.
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Vickont
1529228400
По такой логике, Смолову вообще надо завязывать с футболом, ведь как на него теперь давит дубль Черышева, гол Головина и даже Дзюба отличился...
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giluxa1963
1529228420
и вообще Рональду негодяи и международных титулов у него больше
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Валерий2705
1529228984
И даже в том, что Месси не забил пенальти, виноваты эти грёбанные аргентинцы. А когда Роналду зарабатывал пенальти и сам его реализовал, в этом была огромная помощь его команды. Я Роналду не люблю, но то что Месси у него, пока, мягко говоря берет за щеку, очевидно. Да и где Испания, а где Исландия, пусть и невероятно боевитая. Сдайте очкастого фаната Месси в дом престарелых.
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омск55
1529232549
Молчал бы Капелло , у него и сборная России была лучшая , а в итоге
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seva81
1529234068
Оказывается,у нас столько человек разбирается в футболе лучше,чем этот Капелло. Кто он вообще такой :)
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zigbert
1529246396
По одной игре судить рано. Месси сейчас пока не хватает хладнокровия.
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Котфеееее
1529248528
все мы знаем как рон выиграл ЛЧ с Реалом, и как им помогали судьи и везение бенземы, (бавария и ливерпуль смотрелись намного сильнее).а Месси взял чемпионат,кубок испании, стал лучшим бомбардиром среди всех игроков. в одиночку вывел Аргентину на ЧМ, а теперь просто не повезло(хотелось бы посмотреть что бы сделал рон против защиты Исландии.
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Котфеееее
1529249100
против того же Ипании , уверен Месии забил бы немало Роналду, и Португалия и Испания команды атакующие(видно по голам даже:3-3) а Исландия, которая защищалась в 11-ом, не дала забить себе(1), да и сама не забила (1). если сравнить с матчем Португалии и Испании
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