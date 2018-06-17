Капелло: «Месси круче Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает»

против того же Ипании , уверен Месии забил бы немало Роналду, и Португалия и Испания команды атакующие(видно по голам даже:3-3) а Исландия, которая защищалась в 11-ом, не дала забить себе(1), да и сама не забила (1). если сравнить с матчем Португалии и Испании
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сравнил нападающего Лионеля Месси и форварда Криштиану Роналду.
«Месси испытал давление после хет-трика Роналду. Португалец хотел сделать что-то большее, потому что до этого он не забивал много мячей на чемпионате мира.
Полузащита сборной Аргентины была смешной, медленной, всегда пыталась пройти через середину, чтобы передать мяч Месси.
Я думаю, Месси круче, чем Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает», – сказал Капелло.
Месси, твори. Или Роналду станет величайшим