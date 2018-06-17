Капелло: «Месси круче Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сравнил нападающего Лионеля Месси и форварда Криштиану Роналду.

«Месси испытал давление после хет-трика Роналду. Португалец хотел сделать что-то большее, потому что до этого он не забивал много мячей на чемпионате мира.

Полузащита сборной Аргентины была смешной, медленной, всегда пыталась пройти через середину, чтобы передать мяч Месси.

Я думаю, Месси круче, чем Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает», – сказал Капелло.

Месси, твори. Или Роналду станет величайшим