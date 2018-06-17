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    Капелло: «Месси круче Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло сравнил нападающего Лионеля Месси и форварда Криштиану Роналду.

    «Месси испытал давление после хет-трика Роналду. Португалец хотел сделать что-то большее, потому что до этого он не забивал много мячей на чемпионате мира.

    Полузащита сборной Аргентины была смешной, медленной, всегда пыталась пройти через середину, чтобы передать мяч Месси.

    Я думаю, Месси круче, чем Роналду, но сборная Аргентины ему не помогает», – сказал Капелло.

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: Football Italia

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    17.06.2018 11:38
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 17 июня 2018, 18:25

      против того же Ипании , уверен Месии забил бы немало Роналду, и Португалия и Испания команды атакующие(видно по голам даже:3-3) а Исландия, которая защищалась в 11-ом, не дала забить себе(1), да и сама не забила (1). если сравнить с матчем Португалии и Испании

      -2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Мехдин 17 июня 2018, 23:01

      и с точки забить ему вратарь сволочь не дал

      -2
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 17 июня 2018, 18:15

      все мы знаем как рон выиграл ЛЧ с Реалом, и как им помогали судьи и везение бенземы, (бавария и ливерпуль смотрелись намного сильнее).а Месси взял чемпионат,кубок испании, стал лучшим бомбардиром среди всех игроков. в одиночку вывел Аргентину на ЧМ, а теперь просто не повезло(хотелось бы посмотреть что бы сделал рон против защиты Исландии.

      -2
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 17 июня 2018, 18:07

      за это можно и зауважать Капеллу, в крутости месси нет сомнений только у глоров))0

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 17:39

      По одной игре судить рано. Месси сейчас пока не хватает хладнокровия.

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 17 июня 2018, 14:50

      У Месси и Роналдо по 5 золотых мячей и куче разных титулов. Их поклонники могут спорить о величие каждого до бесконечности, но...Вот попал "золотой мальчик" Гетце в нужную компанию в нужное время и вышел на замену в нужном месте. И вот он-чемпион мира.Дальше карьера покатилась у него по наклонной...Но титул ЧМ во всех статистиках.А Лео с Кришом землю роют из года в год,а чемпионами мира так могут и не стать. Судьба и голая статистика.

      1
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      Рейтинг: +74

      seva81 17 июня 2018, 14:14

      Оказывается,у нас столько человек разбирается в футболе лучше,чем этот Капелло. Кто он вообще такой :)

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 17 июня 2018, 13:49

      Молчал бы Капелло , у него и сборная России была лучшая , а в итоге

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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 17 июня 2018, 13:30

      По одному матчу рано делать выводы..

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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 17 июня 2018, 13:27

      А для чего его, бедного, вызвали в сборную, раз ему должны помогать? Я всегда думал, что гениальные игроки и лидеры должны помогать команде, а не команда им..

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 июня 2018, 12:49

      И даже в том, что Месси не забил пенальти, виноваты эти грёбанные аргентинцы. А когда Роналду зарабатывал пенальти и сам его реализовал, в этом была огромная помощь его команды. Я Роналду не люблю, но то что Месси у него, пока, мягко говоря берет за щеку, очевидно. Да и где Испания, а где Исландия, пусть и невероятно боевитая. Сдайте очкастого фаната Месси в дом престарелых.

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