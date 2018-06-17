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Семак: «Хочу видеть Дзюбу в «Зените»

17 июня 2018, 09:20
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что рассчитывает на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем сезоне.

«Ждем его, естественно. Сейчас для него первостепенная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил. Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира.

Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде. После чемпионата мира я хочу его видеть в «Зените», жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вторую часть прошедшего сезона Дзюба провел в аренде в тульском «Арсенале».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (27)
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swot1205
1529216789
Семак сделает из Зенита семью
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vick-north-west
1529218856
Дзюба сделает из Зенита дурдом и цирк.
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andrej-lucevich
1529219237
нападающего не стоит отдавать конкурентам, пусть проявит себя при новом тренере
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Рубик Докоян
1529220498
Мы там много кого наблюдаем и видим как на поле, так и на лавке , и в руководстве клуба ( глаза бы мои их не видели ) Хочется увидеть играющую в быстрый комбинационный футбол команду. В которой все будут играть и выкладываться, отрабатывая свой контракт. А "пассажиры" пусть транзитом по разным командам разъезжаются.
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val-berezko
1529221789
Дзюба и быстрая ,мобильная команда-разное сочетание.Если это бревно устраивает Семака-ему видней.А клоунов в команду можно приглашать из цирка.
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Garrincha58
1529222643
это первый признак ,что Семак временное явление в Зените я очень разочарован,но это мое личное мнение и никто меня в этом не разубедит еще когда Зенит пригласил это дерево в команду я сразу высказал что он не нужен совершенно
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3a zenit
1529225034
нахер нужны эти шмары которые лишили по своей тупости Зенит ЛЧ!Продайте их после ЧМ!Зимой будет новый тренер.
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Мары
1529226521
Я не поклонник Зенита, но думаю это ошибка. Дзюба это решение ветреное и временное. С ним каши не сваришь.
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OfaZavr
1529228058
может почувствует доверие от Семака да так заиграет как никогда до этого)
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Миша13
1529237695
По российским меркам очень неплохой игрок..большая была ошибка брать Заболотного..
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