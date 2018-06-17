Семак: «Хочу видеть Дзюбу в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что рассчитывает на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем сезоне.

«Ждем его, естественно. Сейчас для него первостепенная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил. Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира.

Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде. После чемпионата мира я хочу его видеть в «Зените», жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вторую часть прошедшего сезона Дзюба провел в аренде в тульском «Арсенале».