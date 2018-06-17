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    Семак: «Хочу видеть Дзюбу в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что рассчитывает на нападающего Артема Дзюбу в предстоящем сезоне.

    «Ждем его, естественно. Сейчас для него первостепенная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил. Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира.

    Вопросы по составу, селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде. После чемпионата мира я хочу его видеть в «Зените», жду его возвращения. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Вторую часть прошедшего сезона Дзюба провел в аренде в тульском «Арсенале».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 09:20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2018, 16:16

      А куда тебе деваться, Кокорина нет, остался только Дзюба.
      Заболотный пока не тянет, а больше нет никого.

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 17 июня 2018, 15:14

      По российским меркам очень неплохой игрок..большая была ошибка брать Заболотного..

      0
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      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Миша13 17 июня 2018, 20:17

      опять за старое взялся? пжл отстань от меня!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 июня 2018, 12:45

      Ни в коем случае не брать предателя. Снова *********** будет кат. Натура такая щволочная. Купить нормального напа из Бразилии или еще откуда, а энтого шалуна - в аренду!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 12:34

      может почувствует доверие от Семака да так заиграет как никогда до этого)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > OfaZavr 17 июня 2018, 12:43

      Тренерская вера в игрока всегда подстёгивает стимул к реализации своих скрытых способностей. Кокорин тому пример.)

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Bivaliy67 17 июня 2018, 12:45

      согласен, вот и поглядим как вера подействует на Дзюбу)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 12:08

      Я не поклонник Зенита, но думаю это ошибка.
      Дзюба это решение ветреное и временное.
      С ним каши не сваришь.

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 июня 2018, 12:08

      Как болел Зенита - нехер мя су делать в нашей команде!!!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 июня 2018, 11:43

      нахер нужны эти шмары которые лишили по своей тупости Зенит ЛЧ!Продайте их после ЧМ!Зимой будет новый тренер.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 > 3a zenit 17 июня 2018, 11:51

      Зенит, под руководством Манчини, сам себя лишил ЛЧ, а игроки, которые были выкинуты главным тренером своей команды лишь доказали, что они могут играть в футбол, при должном отношении и правильной мотивации.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > baden69 17 июня 2018, 12:04

      доказали кому себе,лишив себя же ЛЧ в клубе в которые вернутся?Я лично презираю Шатова и Дзюбу за такие поступки(заплатить чтоб сделать больно клубу,Манчини похер он уже ту-ту).

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > baden69 17 июня 2018, 12:47

      Они доказали, что чволочи и предатели.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > 3a zenit 17 июня 2018, 20:00

      Верность клубу - это у болельщика, еще может быть у воспитанника клуба, да и то не всегда. Для футболиста футбол - это работа. так же как и для других людей, которые работают.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 июня 2018, 11:34

      Семак: «Хочу видеть Дзюбу в «Зените»......давай ещё и Кержакова и всех своих друзей!.....потерянное время для Зенита! жаль!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 17 июня 2018, 11:34

      #Богданычверим !

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2018, 11:04

      это первый признак ,что Семак временное явление в Зените я очень разочарован,но это мое личное мнение и никто меня в этом не разубедит еще когда Зенит пригласил это дерево в команду я сразу высказал что он не нужен совершенно

      5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert > Garrincha58 17 июня 2018, 11:24

      Сочувствую.

      5
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