Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики: «Очень сожалею»

Водитель такси, в Москве въехавший в толпу людей, заявил, что сожалеет о случившемся.

– У меня данные все проверяли. Все хорошо было – никогда в Российской Федерации не нарушал ПДД. С документами тоже все в порядке было. На работе все уважали. За рулем в Москве месяц. За рулем я был 20 часов. Перед этим поспал часа два-три.

– Почему вы выехали на тротуар?

– Сам не знаю. Хотел тормоз нажать, пропустить человека... Вырубился на какую-то секунду, нажал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

– Почему убегать начали?

– Испугался. Думал, меня убьют. Там столько людей было.

– Вы сожалеете?

– Очень... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать.

– Вы алкоголь выпивали?

– Нет, вообще! Когда маленький был, папа очень много пил. Я всю жизнь не пью, не курю. Спортом занимался.

В результате инцидента пострадали семь человек. Среди них – болельщики сборной Мексики.

Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ