Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики: «Очень сожалею»

Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики: «Очень сожалею»

17 июня 2018, 09:15
14

Водитель такси, в Москве въехавший в толпу людей, заявил, что сожалеет о случившемся.

– У меня данные все проверяли. Все хорошо было – никогда в Российской Федерации не нарушал ПДД. С документами тоже все в порядке было. На работе все уважали. За рулем в Москве месяц. За рулем я был 20 часов. Перед этим поспал часа два-три.

– Почему вы выехали на тротуар?

– Сам не знаю. Хотел тормоз нажать, пропустить человека... Вырубился на какую-то секунду, нажал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

– Почему убегать начали?

– Испугался. Думал, меня убьют. Там столько людей было.

– Вы сожалеете?

– Очень... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать.

– Вы алкоголь выпивали?

– Нет, вообще! Когда маленький был, папа очень много пил. Я всю жизнь не пью, не курю. Спортом занимался.

В результате инцидента пострадали семь человек. Среди них – болельщики сборной Мексики.

Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Берёза В.
1529216761
Будьте более осторожны,и спать надо сколько положено
Ответить
Vickont
1529217415
Всех денег не заработать, а вот кучу проблем легко.
Ответить
vashinin
1529218029
Профессионал не сядет за руль в таком состоянии. Набрали по объявлению проходимцев и рвачей.
Ответить
sochi-2013
1529218374
Таксист не от хорошей жизни так впахивает. Сажать надо тех, кто выдал путевку. Ничему люди не хотят учиться на чужих ошибках. Жадность пересиливает все.
Ответить
Михаил Шевченко
1529219102
в этом вся суть РФ....свои пусть дома водку пьют,а гастеры по трое суток вкалывают,так же не только с такси,но и на любом складе,стройке,ферме
Ответить
Masteralex
1529223313
ну всё, пипец, очень сожалеет, бедный несчастный, значит отпустить, чтобы и дальше давил людей все они сожалеют когда уже совершили преступление, а пока не совершили даже не задумываются о том что они опасно водят, а кто людям здоровье теперь вернёт? отпусти одного, завтра такой же въедет в другую толпу, поэтому наказывать надо по всей строгости, чтобы другим не повадно были и задумывались хоть немного
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1529223345
надо было его убить этим мексиканцам....из за таких ублюдков потом нашу страну ненавидят...а за езду по тротуару давно пора права отбирать
Ответить
Masteralex
1529223757
и кстати говоря, было бы неплохо оштрафовать компанию Next-такси миллионов на 20-30 (возмещение ущерба пострадавшим) за то, что у них водители ездят по 20 часов в сутки, по хорошему надо блокировать такие ситуации и не давать работать больше 12 часов, но им насрать, они типа не причём, они только с водил бабло имеют
Ответить
zabvo9406
1529230348
мне знакомый прислал видео с видеокамеры, мое мнение - спецом поехал!!! пи тарасина
Ответить
filosof sparty
1529233261
Причины гораздо глубже! Всему виной Убер и Яндекс.Такси, и отчасти государство, которое спускает ситуацию на тормозах. Всё дело в бесконечном демпинге и соответственно-абсурдных ценах! Самое что ужасное- руководство этих компаний прекрасно это понимает, но им ПОХ!
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+