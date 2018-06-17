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    Таксист, сбивший в Москве болельщиков из Мексики: «Очень сожалею»

    Водитель такси, в Москве въехавший в толпу людей, заявил, что сожалеет о случившемся.

    – У меня данные все проверяли. Все хорошо было – никогда в Российской Федерации не нарушал ПДД. С документами тоже все в порядке было. На работе все уважали. За рулем в Москве месяц. За рулем я был 20 часов. Перед этим поспал часа два-три.

    – Почему вы выехали на тротуар?

    – Сам не знаю. Хотел тормоз нажать, пропустить человека... Вырубился на какую-то секунду, нажал газ. Не знаю, почему. Потом уже людей увидел и начал убегать.

    – Почему убегать начали?

    – Испугался. Думал, меня убьют. Там столько людей было.

    – Вы сожалеете?

    – Очень... До клиента 100 метров было, после этого хотел поехать домой и поспать.

    – Вы алкоголь выпивали?

    – Нет, вообще! Когда маленький был, папа очень много пил. Я всю жизнь не пью, не курю. Спортом занимался.

    В результате инцидента пострадали семь человек. Среди них – болельщики сборной Мексики.

    Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2018 09:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 июня 2018, 15:31

      1 человек на всё такси чтоли, почему человек работает сутки на пролёт.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 июня 2018, 14:01

      Причины гораздо глубже! Всему виной Убер и Яндекс.Такси, и отчасти государство, которое спускает ситуацию на тормозах. Всё дело в бесконечном демпинге и соответственно-абсурдных ценах! Самое что ужасное- руководство этих компаний прекрасно это понимает, но им ПОХ!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 17 июня 2018, 13:12

      мне знакомый прислал видео с видеокамеры, мое мнение - спецом поехал!!! пи тарасина

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > zabvo9406 17 июня 2018, 13:57

      Что за бред ты несёшь!??? Многие видели это видео, но никто подобного не подумал-у тебя больное воображение!!!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 июня 2018, 11:22

      и кстати говоря, было бы неплохо оштрафовать компанию Next-такси миллионов на 20-30 (возмещение ущерба пострадавшим) за то, что у них водители ездят по 20 часов в сутки, по хорошему надо блокировать такие ситуации и не давать работать больше 12 часов, но им насрать, они типа не причём, они только с водил бабло имеют

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 июня 2018, 11:15

      надо было его убить этим мексиканцам....из за таких ублюдков потом нашу страну ненавидят...а за езду по тротуару давно пора права отбирать

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 июня 2018, 11:15

      ну всё, пипец, очень сожалеет, бедный несчастный, значит отпустить, чтобы и дальше давил людей

      все они сожалеют когда уже совершили преступление, а пока не совершили даже не задумываются о том что они опасно водят, а кто людям здоровье теперь вернёт? отпусти одного, завтра такой же въедет в другую толпу, поэтому наказывать надо по всей строгости, чтобы другим не повадно были и задумывались хоть немного

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 июня 2018, 10:05

      в этом вся суть РФ....свои пусть дома водку пьют,а гастеры по трое суток вкалывают,так же не только с такси,но и на любом складе,стройке,ферме

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 17 июня 2018, 09:52

      Таксист не от хорошей жизни так впахивает. Сажать надо тех, кто выдал путевку. Ничему люди не хотят учиться на чужих ошибках. Жадность пересиливает все.

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      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 июня 2018, 09:47

      Профессионал не сядет за руль в таком состоянии. Набрали по объявлению проходимцев и рвачей.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 июня 2018, 09:36

      Всех денег не заработать, а вот кучу проблем легко.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Vickont 17 июня 2018, 10:00

      Согласен на счёт денег. А вот куча проблем, сожалению, сейчас легко преодолевается такими типами. У меня есть собственный пример: в сентябре 2004 года нас с мамой, на переходе, сбил "бомбила". Результат - переломы, у обоих, левых ног, операции, частичное восстановление, признание "бомбилы" виновным с обязанностью выплаты морального и материального вреда. На сегодня выплачено несколько процентов от назначенной судом суммы, а должок вырос почти в три раза. Виновник платить отказывается - нет денег, не работает (15 лет!), сидит на шее у жены с ребёнком. Официальные органы, которые должны этим делом заниматься, ничего не делают, не могут даже его заставить работать-нет законов.Так что, куча проблем висит не на виновнике, а на жертвах.

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > multiscan 17 июня 2018, 11:43

      законы не работают,либо их нет - в своей стране люди не защищены ничем и никем от таких вот случаев...всё только на бумаге остаётся...

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