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    Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ


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    Голосов: 8
    16.06.2018 21:18
    Водитель пытался убежать, но его поймали.

    Что случилось?

    Вечером 16 июня из пробки на улице Ильинка вылетело такси. Водитель обгонял впереди стоящие машины справа, но вылетел на тротуар. Автомобиль на ускорении протаранил толпу людей, а потом врезался в отбойник. Судя по тому, что даже после столкновения такси дергалось вперед, человек за рулем держал нажатой педаль газа.

    Кто пострадал?

    На видео с камеры наблюдения заметно, что автомобиль сбил больше десяти человек. Официально пострадавшими признали семерых – они обратились за помощью к оперативно подъехавшим скорым. Кроме граждан России, на пути автомобиля оказались болельщики из Мексики.

    Жертв нет. Сначала появились сведения, что мексиканская женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. С опровержением вышел «Интерфакс»: у нее подозрения на легкое сотрясение мозга и перелом руки (средняя степень тяжести). Остальные отделались ушибами и ссадинами.

    Как отреагировали люди?

    Сразу после наезда дверь машины открыли мужчины в форме Мексики, но им не удалось сдержать виновника происшествия. Водитель побежал вглубь улицы – его поймали прохожие и один из пострадавших в аварии. Человек по имени Эмиль подтвердил «Интерфаксу», что сидевший за рулем парень был трезв.

    Что говорят в полиции?

    Таксист ездил по Москве с иностранными правами. Они были выданы в Киргизии в 2013 году – сейчас Анарбек улуу Чынгыз находится в районном отделении полиции. По основной версии ГУВД Москвы, мужчина не справился с управлением. В данный момент ведется проверка, а пострадавшим в несчастном случае оказывается помощь.

    Что сказал сам таксист?

    По данным ЧП, уроженец Киргизии объяснил инцидент усталостью. Он сказал, что до этого работал двое суток и отдыхал между заказами, отключился всего на секунду. Когда очнулся и осознал, что натворил, испугался и побежал.

    text

    Публикация от text (@chpmoscow)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 17 июня 2018, 18:52

      Сразу подумал что чучмек нетерпеливый, заснул он, сказочник. Теперь только на уборку улиц и то если возьмут.

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 июня 2018, 14:40

      а вот и киргизы подъехали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 17 июня 2018, 10:36

      наказывать нужно помимо водилы и тех, кто ему предоставляет авто - пусть обеспечивают контроль.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 17 июня 2018, 08:44

      эти водилы на сутки машину арендуют и работают пока все за сутки из нее не выжмут. начнется скоро волна дтп с участием яндекса, вот увидите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 17 июня 2018, 08:20

      Да реально в этом яндекс-такси одни вот такие "водилы"! Оленеводу за это надо сказать "спасибо" Всю Москву наводнил себе подобными!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 17 июня 2018, 00:16

      Наши люди на такси а булучную не ездят

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > gari69 17 июня 2018, 18:56

      С такими таксистами лучше не ездить, да что там не ездить, какать на одном гектаре страшно.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +433

      Федун 17 июня 2018, 00:12

      происки Киева!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 16 июня 2018, 23:45

      пипец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 16 июня 2018, 22:32

      Достали эти чурки,работающие на износ и убивающие людей! Спасибо яндекс такси,что создали все условия для того,чтобы ушли нормальные водители и пришли эти обреки,которые и половины правил не знаю!

      14
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Эрик Александрович 17 июня 2018, 00:04

      Сорян,мышка съехала,хотел плюсануть((

      -1
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      ...
      Рейтинг: +15

      FCSM-AZE > Эрик Александрович 17 июня 2018, 11:07

      я твою фашисткую душу топтал уберитесь нахрен из стран СНГ со своими войсками к чертям вот и тогда никто к вам не придет ублюдок!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +29

      Стопкран > Эрик Александрович 17 июня 2018, 17:19

      Чурки говоришь, ну а десятки тысяч случаев когда были виноваты не чурки.Где твой высер по этому поводу ?
      ---Задержана девушка-водитель, которая насмерть сбила на Нариманова ребенка и скрылась
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      И так далее и так прочее.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 16 июня 2018, 22:15

      Сколько бы я не перечислял недостатки союза, но были и плюс. Один из плюсов - организованный таксомоторный парк, а это:
      1) нормированный рабочий день (исключение случаев "вай, в кишлак деньга отправить нужно, я 20 щасов не спал, работал" сопряженных с риском аварии из-за усталости),
      2) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ медицинский контроль перед посадкой водителя на рейс.
      Сейчас всего такого нет. Ест куча агрегаторов такси, которые не имеют юридически значимых отношений с водителем и этим водителем может быть кто угодно. Также на одной машине (зареганой на одно имя в агрегаторе) может работать куча абсолютно разных людей. И другие недостатки.

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