Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ

Что случилось?
Вечером 16 июня из пробки на улице Ильинка вылетело такси. Водитель обгонял впереди стоящие машины справа, но вылетел на тротуар. Автомобиль на ускорении протаранил толпу людей, а потом врезался в отбойник. Судя по тому, что даже после столкновения такси дергалось вперед, человек за рулем держал нажатой педаль газа.
Кто пострадал?
На видео с камеры наблюдения заметно, что автомобиль сбил больше десяти человек. Официально пострадавшими признали семерых – они обратились за помощью к оперативно подъехавшим скорым. Кроме граждан России, на пути автомобиля оказались болельщики из Мексики.
Жертв нет. Сначала появились сведения, что мексиканская женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. С опровержением вышел «Интерфакс»: у нее подозрения на легкое сотрясение мозга и перелом руки (средняя степень тяжести). Остальные отделались ушибами и ссадинами.
twit text
— Basynin Nikita (@basnikkon) June 16, 2018
Как отреагировали люди?
Сразу после наезда дверь машины открыли мужчины в форме Мексики, но им не удалось сдержать виновника происшествия. Водитель побежал вглубь улицы – его поймали прохожие и один из пострадавших в аварии. Человек по имени Эмиль подтвердил «Интерфаксу», что сидевший за рулем парень был трезв.
Что говорят в полиции?
Таксист ездил по Москве с иностранными правами. Они были выданы в Киргизии в 2013 году – сейчас Анарбек улуу Чынгыз находится в районном отделении полиции. По основной версии ГУВД Москвы, мужчина не справился с управлением. В данный момент ведется проверка, а пострадавшим в несчастном случае оказывается помощь.
twit text
— ЦОДД (@gucodd) 16 июня 2018 г.
Что сказал сам таксист?
По данным ЧП, уроженец Киргизии объяснил инцидент усталостью. Он сказал, что до этого работал двое суток и отдыхал между заказами, отключился всего на секунду. Когда очнулся и осознал, что натворил, испугался и побежал.
Кокаин, договорняк и Фарфан. Самая безбашенная сборная ЧМ
Вы знаете географию мира? Игра «Бомбардира»