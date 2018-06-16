Министр спорта Уругвая: «Пусть в игре в Россией будет результат, который выведет обе команды в плей-офф ЧМ-2018»

Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес отметил важность победы над сборной Египта (1:0) в первом туре группового раунда чемпионата мира, а также выразил надежду, что результат поединка Уругвай – Россия выведет обе команды в плей-офф турнира.

«Для Уругвая очень важно было выиграть первый матч, важно хорошо начать турнир, потом мы будем прибавлять. Мы очень рады победе на старте чемпионата мира, надеюсь, так будет и дальше. А в игре Россия – Уругвай пусть будет результат, который выведет обе команды в плей-офф. Уругвай всегда тяжело играл с Россией. Россия имеет большие футбольные традиции, я с детства помню прославленного Льва Яшина.

Это мой третий визит в Казань и Татарстан. Мы восхищаемся тем, как развивается спорт в России и Татарстане, а спорт – это очень важно по многим причинам, это возможность для развития. Впечатлен прекрасной инфраструктурой Казани. Важно, что этому оказывает поддержку государство. Футбол очень важен для Уругвая, для нас это способ прожить жизнь красиво», – сказал Касерес.

Матч заключительного тура группового раунда ЧМ Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня. После первого тура россияне, победившие Саудовскую Аравию (5:0), возглавляют турнирную таблицу группы А благодаря лучшей разнице забитых мячей.