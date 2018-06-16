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    Министр спорта Уругвая: «Пусть в игре в Россией будет результат, который выведет обе команды в плей-офф ЧМ-2018»

    Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес отметил важность победы над сборной Египта (1:0) в первом туре группового раунда чемпионата мира, а также выразил надежду, что результат поединка УругвайРоссия выведет обе команды в плей-офф турнира.

    «Для Уругвая очень важно было выиграть первый матч, важно хорошо начать турнир, потом мы будем прибавлять. Мы очень рады победе на старте чемпионата мира, надеюсь, так будет и дальше. А в игре Россия – Уругвай пусть будет результат, который выведет обе команды в плей-офф. Уругвай всегда тяжело играл с Россией. Россия имеет большие футбольные традиции, я с детства помню прославленного Льва Яшина.

    Это мой третий визит в Казань и Татарстан. Мы восхищаемся тем, как развивается спорт в России и Татарстане, а спорт – это очень важно по многим причинам, это возможность для развития. Впечатлен прекрасной инфраструктурой Казани. Важно, что этому оказывает поддержку государство. Футбол очень важен для Уругвая, для нас это способ прожить жизнь красиво», – сказал Касерес.

    Матч заключительного тура группового раунда ЧМ Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня. После первого тура россияне, победившие Саудовскую Аравию (5:0), возглавляют турнирную таблицу группы А благодаря лучшей разнице забитых мячей.

    Источник: Р-Спорт

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    16.06.2018 13:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:28

      ну а что, мы только за! пусть так и будет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 18:23

      Матч с Египтом покажет на сколько сильна наша сборная.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 14:38

      После победы над Египтом ничья нас вполне устроит!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июня 2018, 13:58

      ага осталось за малость, Египту не проиграть ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 июня 2018, 13:25

      Привет двоечники, все еще отмечаете? - давайте исправляйтесь...
      - верим в выход России на плей офф

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 13:25

      Мы не против.

      6
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