Моуринью: «Ошибка Де Хеа была ужасной, но с лучшими такое случается»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, прокомментировал действия своего подопечного Давида Де Хеа в матче 1-го тура ЧМ-2018 Испания – Португалия (3:3).

В эпизоде со вторым голом португальцев вратарь «красных дьяволов» отбил мяч в свои ворота после удара Криштиану Роналду.

«Де Хеа – мой парень. Мне больно говорить это, но его ошибка была ужасной. У нас в «Манчестер Юнайтед», где его признали игроком сезона, он такого не делает.

Так или иначе, с лучшими такое случается», – цитирует Моуринью Goal со ссылкой на RT.

Испанцы и португальцы делят второе место в таблице группы. Квартет возглавляет команда Ирана, обыгравшая Марокко со счетом 1:0.