Моуринью: «Ошибка Де Хеа была ужасной, но с лучшими такое случается»

Ошибаются все: футбольные вратари, слесари-сантехники, инженеры, врачи и даже вожди. Для последних это чревато, если вспомнить, как закончил жизнь Каддафи – с черенком от лопаты в заднем проходе! Радует, что футбольным вратарям это не грозит, и они не проводят циничное издевательство над населением, называя их наглое ограбление «пенсионной реформой».
Вчерашний ляп Де Хеа аналогичен ляпу Акинфеева в Бразилии, и должен заткнуть рты злобным критикам Игоря, и это совершенно верно, ибо кроме злобы мне не попадались те, кто хотел бы в случившемся разобраться. Я уже писал об этом неоднократно, что у меня в Москве нервы были на взводе, когда я увидел по ТВ, как Игорь очень неуверенно и неуклюже принимает дальние удары южнокорейцев. Ясное дело, что они это тоже увидели. И стали бить наудачу! Я мечтал, что в перерыве Капелло заменит Игоря, ибо с ним явно было что-то не так, но понимал, что в чисто психологическом плане это сложное решение, и он может на него не пойти. И не пошёл. И беда случилась на 68 минуте. Что там было, до сих пор неизвестно! Игорь сказал, что «всё дело в руках». Когда-нибудь узнаем в мемуарах от более близких к событию лиц или физиологов, что же там произошло на самом деле, ибо ляп не был случайностью, а был связан с физиологическим состоянием организма нашего лучшего и до сего дня голкипера. Смена климата – пока это единственное объяснение, которое лично мне приходит в голову. Но это версия дилетанта, а не физиолога. Да и информации у меня о состоянии Акинфеева в тот день нет никакой!
Переходим к Де Хеа. Кроме ляпа с пропущенным голом он вчера чуть «не привёз» ещё один, совершенно бессмысленно покинув ворота, и пойдя на мяч, к которому успевать было совершенно не нужно, ибо первыми на нём были два испанских защитника, а португалец пытался протиснуться между ними. Образовалась свалка, и испанским воротам просто повезло. Проще говоря, все кондиционные параметры Де Хеа вчера были не на высоте! И не только по игре в створе ворот, где он стоит не хуже Акинфеева. А вот в чтении игры и игре на выходах он Игорю уступает. И уступал всегда, не сочтите это комплиментом болельщика ЦСКА армейскому вратарю. Впрочем, по реакции и игре в створе ворот Акинфееву не уступает и Лодыгин, но … по другим компонентам… лучше промолчать. И поклясть тех, кто надоумил перспективного вратаря корчить из себя Нойера. С чего всё и началось… И Лодыгин потерял не только место в сборной, но и в «Зените».
Проблемы Де Хеа пусть решает новоиспечённый тренер Фернандо Йерро. Время у него есть. Но вчера победу у испанцев отобрал не только отлично сыгравший, как обычно, Роналду, но и ляп Де Хеа. И это факт. Испанцы вчера были по организации игры на голову выше португальцев, хотя дважды им и пришлось отыгрываться. Результат – неутешительная ничья 3:3.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, прокомментировал действия своего подопечного Давида Де Хеа в матче 1-го тура ЧМ-2018 Испания – Португалия (3:3).
В эпизоде со вторым голом португальцев вратарь «красных дьяволов» отбил мяч в свои ворота после удара Криштиану Роналду.
«Де Хеа – мой парень. Мне больно говорить это, но его ошибка была ужасной. У нас в «Манчестер Юнайтед», где его признали игроком сезона, он такого не делает.
Так или иначе, с лучшими такое случается», – цитирует Моуринью Goal со ссылкой на RT.
Испанцы и португальцы делят второе место в таблице группы. Квартет возглавляет команда Ирана, обыгравшая Марокко со счетом 1:0.
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— Village Cricketer (@VillageCricket_) 15 июня 2018 г.