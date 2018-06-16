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    Моуринью: «Ошибка Де Хеа была ужасной, но с лучшими такое случается»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, прокомментировал действия своего подопечного Давида Де Хеа в матче 1-го тура ЧМ-2018 ИспанияПортугалия (3:3).

    В эпизоде со вторым голом португальцев вратарь «красных дьяволов» отбил мяч в свои ворота после удара Криштиану Роналду.

    «Де Хеа – мой парень. Мне больно говорить это, но его ошибка была ужасной. У нас в «Манчестер Юнайтед», где его признали игроком сезона, он такого не делает.

    Так или иначе, с лучшими такое случается», – цитирует Моуринью Goal со ссылкой на RT.

    Испанцы и португальцы делят второе место в таблице группы. Квартет возглавляет команда Ирана, обыгравшая Марокко со счетом 1:0.

    Источник: Goal.com

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    16.06.2018 07:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2018, 12:41

      Ошибаются все: футбольные вратари, слесари-сантехники, инженеры, врачи и даже вожди. Для последних это чревато, если вспомнить, как закончил жизнь Каддафи – с черенком от лопаты в заднем проходе! Радует, что футбольным вратарям это не грозит, и они не проводят циничное издевательство над населением, называя их наглое ограбление «пенсионной реформой».
      Вчерашний ляп Де Хеа аналогичен ляпу Акинфеева в Бразилии, и должен заткнуть рты злобным критикам Игоря, и это совершенно верно, ибо кроме злобы мне не попадались те, кто хотел бы в случившемся разобраться. Я уже писал об этом неоднократно, что у меня в Москве нервы были на взводе, когда я увидел по ТВ, как Игорь очень неуверенно и неуклюже принимает дальние удары южнокорейцев. Ясное дело, что они это тоже увидели. И стали бить наудачу! Я мечтал, что в перерыве Капелло заменит Игоря, ибо с ним явно было что-то не так, но понимал, что в чисто психологическом плане это сложное решение, и он может на него не пойти. И не пошёл. И беда случилась на 68 минуте. Что там было, до сих пор неизвестно! Игорь сказал, что «всё дело в руках». Когда-нибудь узнаем в мемуарах от более близких к событию лиц или физиологов, что же там произошло на самом деле, ибо ляп не был случайностью, а был связан с физиологическим состоянием организма нашего лучшего и до сего дня голкипера. Смена климата – пока это единственное объяснение, которое лично мне приходит в голову. Но это версия дилетанта, а не физиолога. Да и информации у меня о состоянии Акинфеева в тот день нет никакой!
      Переходим к Де Хеа. Кроме ляпа с пропущенным голом он вчера чуть «не привёз» ещё один, совершенно бессмысленно покинув ворота, и пойдя на мяч, к которому успевать было совершенно не нужно, ибо первыми на нём были два испанских защитника, а португалец пытался протиснуться между ними. Образовалась свалка, и испанским воротам просто повезло. Проще говоря, все кондиционные параметры Де Хеа вчера были не на высоте! И не только по игре в створе ворот, где он стоит не хуже Акинфеева. А вот в чтении игры и игре на выходах он Игорю уступает. И уступал всегда, не сочтите это комплиментом болельщика ЦСКА армейскому вратарю. Впрочем, по реакции и игре в створе ворот Акинфееву не уступает и Лодыгин, но … по другим компонентам… лучше промолчать. И поклясть тех, кто надоумил перспективного вратаря корчить из себя Нойера. С чего всё и началось… И Лодыгин потерял не только место в сборной, но и в «Зените».
      Проблемы Де Хеа пусть решает новоиспечённый тренер Фернандо Йерро. Время у него есть. Но вчера победу у испанцев отобрал не только отлично сыгравший, как обычно, Роналду, но и ляп Де Хеа. И это факт. Испанцы вчера были по организации игры на голову выше португальцев, хотя дважды им и пришлось отыгрываться. Результат – неутешительная ничья 3:3.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 июня 2018, 10:27

      ДЕ ХЕА просто решето. А голы Рональдо просто смех, но так забивают великие мастера, статистика растёт, а как забил все забудут. Разбор вчерашнего хет-трика Рональду. Первый гол с пенальти, была чистейшая симуляция. Начо стоял вертикально как струна и не шевелился. Рон сам умышленно с ним соприкоснулся. Второй гол, конечно ошибка вратаря, такое бывает.Но гол вырос из ни чего. Третий гол, это автогол Бускетса, именно он изменил своей головой троекторию мяча. Мне показалось, что в этот момент Бускетс труханул и стал отводить голову, если бы он не двинулся, то мяч бы просто попал ему в лицо. Больно, но гола бы не было. Вот так делаются хит-трики, просто из ни чего.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 июня 2018, 10:25

      Видимо он не стоит 130 миллионов...

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 16 июня 2018, 09:32

      Что-то этот лучший парень дофига ошибок стал допускать,штрафной от Пеналду можно было отбивать ( да удар четкий был ),но не правильно поставленная стенка плюс не правильная позиция,еще в товарниках кочячил....

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 16 июня 2018, 08:49

      «Де Хеа – парень.." А, что, были сомнения? Или просто трудности перевода?

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 июня 2018, 07:22

      а у нас за такую ошибку Акинфеева с гавном смешали в 2014-м

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Masteralex 16 июня 2018, 10:15

      Только великих смешивают с гавном, а то что любительской сборной затолкали кое как 1 мяч все молчат

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