Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Ошибка Де Хеа была ужасной, но с лучшими такое случается»

Моуринью: «Ошибка Де Хеа была ужасной, но с лучшими такое случается»

16 июня 2018, 07:18
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, прокомментировал действия своего подопечного Давида Де Хеа в матче 1-го тура ЧМ-2018 ИспанияПортугалия (3:3).

В эпизоде со вторым голом португальцев вратарь «красных дьяволов» отбил мяч в свои ворота после удара Криштиану Роналду.

«Де Хеа – мой парень. Мне больно говорить это, но его ошибка была ужасной. У нас в «Манчестер Юнайтед», где его признали игроком сезона, он такого не делает.

Так или иначе, с лучшими такое случается», – цитирует Моуринью Goal со ссылкой на RT.

Испанцы и португальцы делят второе место в таблице группы. Квартет возглавляет команда Ирана, обыгравшая Марокко со счетом 1:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Португалия Испания Роналду Криштиану Де Хеа Давид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Masteralex
1529122976
а у нас за такую ошибку Акинфеева с гавном смешали в 2014-м
Ответить
oyabun
1529128170
«Де Хеа – парень.." А, что, были сомнения? Или просто трудности перевода?
Ответить
Psih86
1529130750
Что-то этот лучший парень дофига ошибок стал допускать,штрафной от Пеналду можно было отбивать ( да удар четкий был ),но не правильно поставленная стенка плюс не правильная позиция,еще в товарниках кочячил....
Ответить
ArReal
1529133948
Видимо он не стоит 130 миллионов...
Ответить
Александр52
1529134037
ДЕ ХЕА просто решето. А голы Рональдо просто смех, но так забивают великие мастера, статистика растёт, а как забил все забудут. Разбор вчерашнего хет-трика Рональду. Первый гол с пенальти, была чистейшая симуляция. Начо стоял вертикально как струна и не шевелился. Рон сам умышленно с ним соприкоснулся. Второй гол, конечно ошибка вратаря, такое бывает.Но гол вырос из ни чего. Третий гол, это автогол Бускетса, именно он изменил своей головой троекторию мяча. Мне показалось, что в этот момент Бускетс труханул и стал отводить голову, если бы он не двинулся, то мяч бы просто попал ему в лицо. Больно, но гола бы не было. Вот так делаются хит-трики, просто из ни чего.
Ответить
cska-62
1529142088
Ошибаются все: футбольные вратари, слесари-сантехники, инженеры, врачи и даже вожди. Для последних это чревато, если вспомнить, как закончил жизнь Каддафи – с черенком от лопаты в заднем проходе! Радует, что футбольным вратарям это не грозит, и они не проводят циничное издевательство над населением, называя их наглое ограбление «пенсионной реформой». Вчерашний ляп Де Хеа аналогичен ляпу Акинфеева в Бразилии, и должен заткнуть рты злобным критикам Игоря, и это совершенно верно, ибо кроме злобы мне не попадались те, кто хотел бы в случившемся разобраться. Я уже писал об этом неоднократно, что у меня в Москве нервы были на взводе, когда я увидел по ТВ, как Игорь очень неуверенно и неуклюже принимает дальние удары южнокорейцев. Ясное дело, что они это тоже увидели. И стали бить наудачу! Я мечтал, что в перерыве Капелло заменит Игоря, ибо с ним явно было что-то не так, но понимал, что в чисто психологическом плане это сложное решение, и он может на него не пойти. И не пошёл. И беда случилась на 68 минуте. Что там было, до сих пор неизвестно! Игорь сказал, что «всё дело в руках». Когда-нибудь узнаем в мемуарах от более близких к событию лиц или физиологов, что же там произошло на самом деле, ибо ляп не был случайностью, а был связан с физиологическим состоянием организма нашего лучшего и до сего дня голкипера. Смена климата – пока это единственное объяснение, которое лично мне приходит в голову. Но это версия дилетанта, а не физиолога. Да и информации у меня о состоянии Акинфеева в тот день нет никакой! Переходим к Де Хеа. Кроме ляпа с пропущенным голом он вчера чуть «не привёз» ещё один, совершенно бессмысленно покинув ворота, и пойдя на мяч, к которому успевать было совершенно не нужно, ибо первыми на нём были два испанских защитника, а португалец пытался протиснуться между ними. Образовалась свалка, и испанским воротам просто повезло. Проще говоря, все кондиционные параметры Де Хеа вчера были не на высоте! И не только по игре в створе ворот, где он стоит не хуже Акинфеева. А вот в чтении игры и игре на выходах он Игорю уступает. И уступал всегда, не сочтите это комплиментом болельщика ЦСКА армейскому вратарю. Впрочем, по реакции и игре в створе ворот Акинфееву не уступает и Лодыгин, но … по другим компонентам… лучше промолчать. И поклясть тех, кто надоумил перспективного вратаря корчить из себя Нойера. С чего всё и началось… И Лодыгин потерял не только место в сборной, но и в «Зените». Проблемы Де Хеа пусть решает новоиспечённый тренер Фернандо Йерро. Время у него есть. Но вчера победу у испанцев отобрал не только отлично сыгравший, как обычно, Роналду, но и ляп Де Хеа. И это факт. Испанцы вчера были по организации игры на голову выше португальцев, хотя дважды им и пришлось отыгрываться. Результат – неутешительная ничья 3:3.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
14
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+