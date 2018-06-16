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    Сантуш: «В игре с испанцами Роналду собрал сборную Португалии в тяжелый момент и вытащил ее»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против сборной Испании (3:3). Специалист отметил фигуру Криштиану Роналду.

    «Игра Роналду? С физикой и техникой у него всегда было всe хорошо, но его настрой и делает его лучшим игроком в мире. Он вытащил команду, собрал еe в самый тяжeлый момент.

    Рад, что Роналду — португалец. Великолепно, когда в твоей команде играет лучший футболист мира», – сказал Сантуш.

    Лучший бомбардир португальцев оформил в сочинском матче хет-трик.

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2018 01:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +288

      Cнег 16 июня 2018, 09:23

      А как он заряжен на борьбу? Энергия так и плещет из всех частей тела. Футболист от Бога.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 июня 2018, 07:00

      Мировой класс...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 16 июня 2018, 04:26

      Играл один из всей толпы. Всё сделал правильно и грамотно. Вытянул сборную! Удачи Рони! )

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 июня 2018, 02:51

      Не фанатею от Роналду, но тут-уж никуда не денешься, браво, Криштиану...

      3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 июня 2018, 01:43

      Тот случай, когда очень вовремя вытащил.

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