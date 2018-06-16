Сантуш: «В игре с испанцами Роналду собрал сборную Португалии в тяжелый момент и вытащил ее»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итог матча первого тура группы В чемпионата мира-2018 против сборной Испании (3:3). Специалист отметил фигуру Криштиану Роналду.

«Игра Роналду? С физикой и техникой у него всегда было всe хорошо, но его настрой и делает его лучшим игроком в мире. Он вытащил команду, собрал еe в самый тяжeлый момент.

Рад, что Роналду — португалец. Великолепно, когда в твоей команде играет лучший футболист мира», – сказал Сантуш.

Лучший бомбардир португальцев оформил в сочинском матче хет-трик.

Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу