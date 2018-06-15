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    Коста и Иско сыграют впереди у Испании, Роналду и Гедеш выйдут в атаке у Португалии

    Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на поединок первого тура группового этапа чемпионата мира.

    Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш, Моутинью, Карвалью, Гедеш, Бернарду Силва, Роналду.

    Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

    Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    15.06.2018 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      realist77 15 июня 2018, 20:40

      боевые составы !!!!!

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      Рейтинг: +65

      Брина 15 июня 2018, 20:21

      Рамос vs Роналду

      0
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