Коста и Иско сыграют впереди у Испании, Роналду и Гедеш выйдут в атаке у Португалии

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Испании на поединок первого тура группового этапа чемпионата мира.

Португалия: Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бруну Фернандеш, Моутинью, Карвалью, Гедеш, Бернарду Силва, Роналду.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

Матч состоится в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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