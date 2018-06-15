Головин попал на обложку Corriere dello Sport с заголовком «ГалаГоловин»

Этого надо было ожидать.
Полузащитник сборной России Александра Головин попал на обложку известного итальянского издания Corriere dello Sport. Заголовок под фотографией россиянина – «ГалаГоловин» (ит. – GalaGolovin).
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) россиянин сделал две результативные передачи и отметился голом со штрафного.
Ранее стало известно, что Головин в ближайшее время может перейти в «Ювентус».
Ecco la #primapagina di oggi: #Russia2018, Galagolovin; Casino #Real; #Roma, #Alisson vola via; Leggi l'#edizionedigitale https://t.co/0RrdUnOR44 pic.twitter.com/W9ZFNaRjkc— Corriere dello Sport (@CorSport) 15 июня 2018 г.