Головин попал на обложку Corriere dello Sport с заголовком «ГалаГоловин»

‏Полузащитник сборной России Александра Головин попал на обложку известного итальянского издания Corriere dello Sport. Заголовок под фотографией россиянина – «ГалаГоловин» (ит. – GalaGolovin).

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) россиянин сделал две результативные передачи и отметился голом со штрафного.

Ранее стало известно, что Головин в ближайшее время может перейти в «Ювентус».