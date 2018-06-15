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    Головин попал на обложку Corriere dello Sport с заголовком «ГалаГоловин»

    ‏Полузащитник сборной России Александра Головин попал на обложку известного итальянского издания Corriere dello Sport. Заголовок под фотографией россиянина – «ГалаГоловин» (ит. – GalaGolovin).

    В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) россиянин сделал две результативные передачи и отметился голом со штрафного.

    Ранее стало известно, что Головин в ближайшее время может перейти в «Ювентус».

    Источник: Corrieredellosport

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    15.06.2018 12:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:39

      Этого надо было ожидать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 18:17

      хорошо, но лишь бы дальше оправдывал выданные авансы и хвалебные отзывы со всех сторон. надеюсь у него все получиться!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 15 июня 2018, 17:41

      Головин по моему мнению должен был стать лучший игрок матча, он весь матч на уровне отыграл.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 июня 2018, 14:51

      Молодец, заодно и треп...здонов из "Пусть говорят" послал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 15 июня 2018, 14:27

      Головин красава. так держать!!!

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 июня 2018, 13:55

      Молоток, так держать!

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 июня 2018, 13:12

      «Барселона» рассматривает возможность трансфера Головина???
      А я что ГОВОРИЛ!
      Выстроится ОЧЕРЕДЬ от обеда и до забора на Головина.
      Перед игрой все желали Головину успешного выступления на чемпионате Мира в России!
      Трансферная сумма большая и она может вырасти.
      Платить будут Гинеру.
      Евгений доволен и потирает руки!
      Есть возможность ЗАДОРОГО продать Головина и на этом хорошо ЗАРАБОТАТЬ!
      Бальзам на душу Гинера и ЦСКА!
      Надо продавать Головина, как можно скорее пока цена не упала, а трансфер растёт!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > amazonaws 15 июня 2018, 14:43

      Спешка нужна при ловле...

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 15 июня 2018, 12:50

      Хоть бы "звезду" не поймал...

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 июня 2018, 12:48

      ГАЛА ГАЛАвин, ГАЛА ГАЛА Галавин, я открываю мир, других мужчин - "Бузова" )))))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > KalterJax 15 июня 2018, 12:54

      просто в России МАЛА ГАЛАВИН, МАЛА МАЛА ГАЛАВИН

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > KalterJax 15 июня 2018, 14:45

      Не называй тут эту стельку Бузову.

      0
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 15 июня 2018, 12:38

      Вот так, чуть-чуть по чайной ложке
      И ты уже на глянцевой обложке!!
      Так держать!

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