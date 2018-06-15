Сантуш: «Матч Португалии с Испанией – это мировая классика»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассчитывает в предстоящем матче с Испанией прервать неудачную серию игр с этой командой.

«Это классическая игра, у нас много общего, мы географические соседи. А соседи всегда знают друг друга, и это будет мировая классика. Цель у нас и у них одна – выиграть.

Сборная Испании – замечательная команда, очень квалифицированная. Игры между нами проходили и в прошлом. Мы всегда обращаем внимание на то, что есть у Испании, отслеживаем и недостатки. Мы готовы и физически, и психологически.

Историю не перепишешь, нужно думать о настоящем. И мы хотим закончить ту историю, что давно не можем выиграть у них. Нам противостоит хорошая команда. Надеюсь, что они тоже хорошо проведут чемпионат», – сказал Сантуш.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия – Испания состоится в пятницу, 15 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.