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    Сантуш: «Матч Португалии с Испанией – это мировая классика»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассчитывает в предстоящем матче с Испанией прервать неудачную серию игр с этой командой.

    «Это классическая игра, у нас много общего, мы географические соседи. А соседи всегда знают друг друга, и это будет мировая классика. Цель у нас и у них одна – выиграть.

    Сборная Испании – замечательная команда, очень квалифицированная. Игры между нами проходили и в прошлом. Мы всегда обращаем внимание на то, что есть у Испании, отслеживаем и недостатки. Мы готовы и физически, и психологически.

    Историю не перепишешь, нужно думать о настоящем. И мы хотим закончить ту историю, что давно не можем выиграть у них. Нам противостоит хорошая команда. Надеюсь, что они тоже хорошо проведут чемпионат», – сказал Сантуш.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Португалия – Испания состоится в пятницу, 15 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 08:31
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 июня 2018, 14:39

      Матч за первое место в группе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:27

      Тут ничья)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 15 июня 2018, 08:53

      И все таки победит Испания...

      0
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