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    Депутат Милонов: «Нужно штрафовать гаденышей, выливающих на сборную России помои»

    Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал штрафовать тех, кто оскорбляет сборную России. Народный избранник уже подготовил соответствующий законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

    «Издеваться и критиковать – это разные вещи. Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет.

    Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну. Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы.

    Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и «Дома-2» уже. Надо болеть и поддерживать своих», – заявил Милонов.

    В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Россия встречалась с командой Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Комсомольская правда»

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    15.06.2018 06:34
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 21:55

      я вообще пиво не пью и не курю если НАТО пошло

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:00

      Намекает на патриотизм а патриотизм это не только любовь к государству, но и к ее людям.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 июня 2018, 14:09

      Вот урод!!! Очень стыдно, что у нас есть такие тупорылые депутаты....

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 15 июня 2018, 14:00

      Фашист, гомосексуалист и русофоб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 15 июня 2018, 13:10

      Мда, немного брадовая идея. тогда каждого третьего или четвертого гражданина РФ придется штрафовать

      1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 15 июня 2018, 12:05

      Собственно, а что ещё мог предложить фашист?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:38

      Если нельзя будет говорить что то плохое,тогда будем молчать..))) Типа наши проиграли и спрашивают мнение эксперта,ответ:мне нечего сказать,вы же знаете новый закон...)))

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:36

      А как же свобода слова?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 июня 2018, 11:30

      В нормальной стране такие как милонов гнили бы в тюрьме

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 11:02

      справедливая критика всегда должна присутствовать, значит они ее заслужили, болельщики просто не равнодушны и хотят полной отдачи от сборной.

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