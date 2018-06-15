Депутат Милонов: «Нужно штрафовать гаденышей, выливающих на сборную России помои»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал штрафовать тех, кто оскорбляет сборную России. Народный избранник уже подготовил соответствующий законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

«Издеваться и критиковать – это разные вещи. Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет.

Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну. Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы.

Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и «Дома-2» уже. Надо болеть и поддерживать своих», – заявил Милонов.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Россия встречалась с командой Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая