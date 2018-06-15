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  • Депутат Милонов: «Нужно штрафовать гаденышей, выливающих на сборную России помои»

Депутат Милонов: «Нужно штрафовать гаденышей, выливающих на сборную России помои»

15 июня 2018, 06:34
69

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал штрафовать тех, кто оскорбляет сборную России. Народный избранник уже подготовил соответствующий законопроект, который внесут на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

«Издеваться и критиковать – это разные вещи. Вот Семен Слепаков спел песню, прошелся по грани. Но он в итоге пожелал нашей сборной хорошего – тренера Рамзана Кадырова. Это же только им на благо пойдет.

Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну. Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы.

Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и «Дома-2» уже. Надо болеть и поддерживать своих», – заявил Милонов.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Россия встречалась с командой Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (69)
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Патронташ
1529034196
Клинический идиот.
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Viper for CSKA
1529035103
Вот такое руководит государством! Ему место в дурке. Мы их что, как зеницу ока, беречь должны? Они живут на государственные деньги, то есть налоги. Граждане имеют право всё, что угодно, требовать. После этого демократическим государством РФ называть? Свобода слова в сторону власти и так ограничена, а теперь ещё и футболистов не критиковать? Скоро Туркменистан будет более свободной и процветающей страной, чем Россия, а всё благодаря вот таким деятелям.
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triton004
1529035337
Таких далба..бов мы избираем,а они нам пенсионный возраст поднимают,так под шумок,подленько так. Б.яди
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Эдуард 1
1529036182
Рыжий ты бы так в Госд.ре законы принимал в пользу нашей страны и бедного народа,пенсионный восрат чтоб не повышали,налоги,бензин для народа как в Венисуэле,а ты рыжая сытая морда получаешь по 400000 и не паришься,ты депутат докажи что ты народный а не как все депутаты.
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Рубик Докоян
1529036954
Городских сумасшедших всегда хватало как в местной так и в государственной власти. Вот это недоразумение, типичный представитель из числа бесноватых.
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Caniggia
1529038384
А что сразу не вешать без суда и следствия? Несусветный дятел!
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kykyi
1529039338
Милонова-в дурку!!! Его избирателей понять и простить.
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Benifacto
1529039560
Типо народ вот так просто не с того, не с сего стал и начал помои выливать, ну вот просто так прям весь как один, ты говорящая голова бы задумался!А кяк так то?С чего? Почему? и еще бы ты задумался почему у нас в правительстве одна половина геи а вторая п*д*р*сы, вот над чем думать надо, а у вас там все просто, че не по вашему штраф!!!непременно штраф!
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Vickont
1529040256
Вас, скотов, вообще расстреливать надо! Вы над всей страной издеваетесь!
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спанчес
1529046974
надо штрафовать депутатов которые оскорбляют честных граждан,в том числе меня обзывают гаденышем и уродом. Где подвох? Почему я не могу поругать культурно футболиста а депутат меня оскорбляет? пива перепил? на миллион нахер сразу штрафануть Виталия Миллионова
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