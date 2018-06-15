Неймар: «222 миллиона? Я бы заплатил за себя меньше»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился мнением с своей трансферной стоимости.

«Я не горд ни своей трансферной стоимостью, ни тем, что я самый дорогой игрок. Это просто деньги и все. Я бы меньше заплатил за себя. Но я рад, что достиг своей детской мечты. Это всегда было и останется самым важным для меня.

Как игрок, ты всегда должен показывать, кто ты есть. Если просто ссылаться на свою трансферную стоимость, то это не поможет тебе и не скажет ничего о том, кто ты есть», – цитирует Неймар.

Прошлым летом игрок перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.