Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «Мой второй гол получился красивым? Не знаю, не могу сказать сейчас»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

    «Я был очень рад выйти на поле, постарался выполнять требования тренера. Слава богу, что получилось забить, что команда выиграла. Мы должны быть довольны, но нельзя останавливаться на этом. Нам предстоят два тяжелых мачта, чтобы выйти из группы.

    Мой второй гол получился красивым? Я не знаю, не могу сказать сейчас. Много эмоций. Я очень доволен, хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они тоже много мучились со мной, и они заслужили это», – сказал Черышев в эфире телеканала «Первый».

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: 1tv.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2018 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 июня 2018, 21:44

      вот почему раньше его в сборную мало приглашали .Игрок что надо именно сейчас голевое чутьё у него всегда присувствует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 июня 2018, 20:53

      Хорош!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11