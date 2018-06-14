Черышев: «Мой второй гол получился красивым? Не знаю, не могу сказать сейчас»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против Саудовской Аравии (5:0).

«Я был очень рад выйти на поле, постарался выполнять требования тренера. Слава богу, что получилось забить, что команда выиграла. Мы должны быть довольны, но нельзя останавливаться на этом. Нам предстоят два тяжелых мачта, чтобы выйти из группы.

Мой второй гол получился красивым? Я не знаю, не могу сказать сейчас. Много эмоций. Я очень доволен, хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они тоже много мучились со мной, и они заслужили это», – сказал Черышев в эфире телеканала «Первый».

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая