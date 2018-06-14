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    ЧМ-2018. Россия забила пять голов в ворота Саудовской Аравии в стартовом матче турнира

    В матче-открытии чемпионата мира-2018 сборная России в «Лужниках» разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

    Голы забили Юрий Газинский, Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще одним забитым мячом и двумя голевыми передачами отметился Александр Головин.

    Следующим соперником россиян станет сборная Египта. Матч пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 1-й тур

    Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Газинский, 12; 2:0 – Черышев, 43; 3:0 – Дзюба, 71; 4:0 – Черышев, 90+1; 5:0 – Головин, 90+4.

    Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

    Саудовская Аравия: аль-Майюф, аш-Шахрани, Хавсави, Хаусави, аль-Брейк, Аль-Давсари, Утаиф (аль-Муваллад, 64), Аль-Фараж, аль-Джассим, аш-Шехри (Бахебри, 72), ас-Сахлави (Ассири, 84).

    Предупреждения: Головин, 88 – аль-Джассим, 90+3.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирные таблицы ЧМ-2018

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 19:55
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    Комментарии233
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 июня 2018, 09:21

      Посмотрим, что будет дальше)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 15 июня 2018, 08:03

      Может я чего пропустил. Сегодня по телику такой праздник от нашей победы. Мы случаем, вчера, не у испанцев выиграли?

      3
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      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > neveldomha 15 июня 2018, 16:10

      Нет, круче: мы вчера отдали по году жизни за каждый гол в ворота саудитов. 5 голов= 5 лет. Ну а +2% НДС просто приятный бонус.

      0
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 15 июня 2018, 07:53

      Был бы позор проиграть команде уровня середняка ФНЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 июня 2018, 07:48

      Хорошее начало!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июня 2018, 07:07

      Не возможное возможно.

      -1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 15 июня 2018, 07:06

      Все хорошо, за исключением игры Смолова и этих двух недокоментаторов. Особенно елагин достал каркать, когда счет был маленький, про всякие рикошеты. Ну и, в очередной раз, лобызания Головина достали, сколько же можно его пиарить. Такое впечатление, что он один играл.

      2
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Dmitriy 71 15 июня 2018, 08:35

      ну может и не один , но то что сборная так вчера сыграла , благодаря его игре

      1
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 июня 2018, 05:35

      Главное не впадать в эйфорию. Аравия самая слабая команда на ЧМ!

      4
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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 июня 2018, 02:52

      Приятно удивили , также продолжать

      2
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 15 июня 2018, 02:49

      Забыл добавить, дед Игнашевич сегодня просто рвал. Давно такого качества не видел. Вот бы и дальше так. А Кутепову вместо интервью постоянных, надо поучиться у старичка, а не трындеть всякую чушь.

      6
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD > GermanVo 15 июня 2018, 07:06

      Кутепов даже с СА пару раз чуть не привёз. Зря Черчесов такие эксперименты ставит, Уругвай не простит Кутепову ничего

      3
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > MaxRnD 15 июня 2018, 07:09

      Ты игру то смотрел или как? Кутепов играл не хуже других, а про привозы , что ж ты урод про привозы других не пишешь. Тот же Головин пароу раз обрезал, а Смолов так вообще ноль.

      0
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD > Dmitriy 71 15 июня 2018, 07:17

      Я тя оскорблял, ссаная чебурашка ? Завали хлебало, чёрт тряпошный ! Разницу между ЦЗ и хавбеком или нападающим вообще не ощущаешь ? УГ свинорылое, обидели его бедного. Чух, иди накуй !

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > MaxRnD 15 июня 2018, 07:21

      Может тебе это сам Кутепов ))))

      1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 15 июня 2018, 02:45

      Просто умнички теперь Египет надо порвать

      2
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