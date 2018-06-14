ЧМ-2018. Россия забила пять голов в ворота Саудовской Аравии в стартовом матче турнира

В матче-открытии чемпионата мира-2018 сборная России в «Лужниках» разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.
Голы забили Юрий Газинский, Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще одним забитым мячом и двумя голевыми передачами отметился Александр Головин.
Следующим соперником россиян станет сборная Египта. Матч пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 1-й тур
Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Газинский, 12; 2:0 – Черышев, 43; 3:0 – Дзюба, 71; 4:0 – Черышев, 90+1; 5:0 – Головин, 90+4.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).
Саудовская Аравия: аль-Майюф, аш-Шахрани, Хавсави, Хаусави, аль-Брейк, Аль-Давсари, Утаиф (аль-Муваллад, 64), Аль-Фараж, аль-Джассим, аш-Шехри (Бахебри, 72), ас-Сахлави (Ассири, 84).
Предупреждения: Головин, 88 – аль-Джассим, 90+3.
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая