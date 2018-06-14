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  • ЧМ-2018. Россия забила пять голов в ворота Саудовской Аравии в стартовом матче турнира

ЧМ-2018. Россия забила пять голов в ворота Саудовской Аравии в стартовом матче турнира

14 июня 2018, 19:55
238

В матче-открытии чемпионата мира-2018 сборная России в «Лужниках» разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

Голы забили Юрий Газинский, Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще одним забитым мячом и двумя голевыми передачами отметился Александр Головин.

Следующим соперником россиян станет сборная Египта. Матч пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 1-й тур

Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Газинский, 12; 2:0 – Черышев, 43; 3:0 – Дзюба, 71; 4:0 – Черышев, 90+1; 5:0 – Головин, 90+4.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70).

Саудовская Аравия: аль-Майюф, аш-Шахрани, Хавсави, Хаусави, аль-Брейк, Аль-Давсари, Утаиф (аль-Муваллад, 64), Аль-Фараж, аль-Джассим, аш-Шехри (Бахебри, 72), ас-Сахлави (Ассири, 84).

Предупреждения: Головин, 88 – аль-Джассим, 90+3.

Календарь ЧМ-2018

Турнирные таблицы ЧМ-2018

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия
Комментарии (238)
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SPACE TRUCKIN
1528995900
Головин - красавец - немного нервничал только...
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insider_retro
1528996380
Нужный результат состоялся, Федя - ни о чём, Головин - молоток!!!.. Напрягает постоянная тяга играть назад и через вратаря!!!.. Всех с нужной победой!!.. Порадовали!!!..
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Полная Канистра
1528996428
МОЛОДЦЫ ОДНИМ СЛОВОМ!!!!!!!! вот так надо играть в следующих матчах фора солидная
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VVM1964
1528996472
Праздник начался , но я уже требую " продолжения банкета " в матче с Египтом . )))
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OfaZavr
1528996861
чего угодно ожидал но только не такого. просто молодцы! всех поздравляю с победой! но Аравия разочаровала, думал будет с ней гораздо сложнее. Головин вообще красавец, три голевых и гол!!! а Черышев то как исполнил второй! надеюсь так же продолжим дальше! до сих пор не вериться что это все правда.
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zigbert
1528997491
С победой кто верил в сборную и кто не верил. Результат запредельный. Молодцы все игроки ну и тренер конечно.
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Shaitan.
1528999063
Ох помню я как на Евро у англичан ничью вырвали и радости было словно разгромили их. А в следующих матчах один позор... Молодцы конечно, никто такого результата не ожидал, но Аравия просто никакая была и объективно самая слабая команда на турнире. Боюсь сейчас как обычно впадут в эйфорию. Буду верить что это не случайность и не слабость соперника.
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Старикан
1528999230
Охереть как раздражают победные фанфары наших СМИ!
Ответить
Vickont
1529000619
Друзья, давайте сегодня порадуемся победе, не вымученной, а убедительной! завтра начнем думать об игре против Египта.
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Мары
1529005054
Предпоследняя по рейтингу команда ЧМ, обыграла последнюю по рейтингу команду ЧМ. Ура товарищи.
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