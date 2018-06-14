«Лестер» предложил «Ювентусу» 13 миллионов за Стураро

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро входит в трансферные планы клуба английской Премьер-лиги.

В его услугах заинтересован «Лестер Сити». Британцы уже направили официальный запрос в Турин относительно возможности осуществления данного трансфера этим летом.

«Лестер» оценивает 25-летнего итальянца в 13 миллионов евро. Известно, что «Ювентус» планирует выручить за своего футболиста 20 миллионов евро.

Действующий контракт Стураро с «Ювентусом» рассчитан до середины 2021 года.