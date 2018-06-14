Мутко: «Надеюсь, вся критика сборной России окажется стимулирующей»

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от первого матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.

«Очень надеюсь, что вся критика, которая свалилась на наших ребят, окажется стимулирующей. За день до матча я пообщался с командой – все ребята понимают важность предстоящей игры и турнира в целом. Думаю, они неплохо готовы, находятся в хорошем функциональном состоянии и желание победить у них огромное.

Нынешняя команда представляет собой сплав опыта и молодости. Осталось только реализовать все то, что они отрабатывали. Была проделана огромная работа, и завтра им предстоит сдавать свой экзамен. А поддержка болельщиков в каждой игре будет запредельная, в этом я абсолютно уверен», – считает Мутко.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.