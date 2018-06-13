Йерро возглавил сборную Испании на время чемпионата мира

Испанская королевская федерация футбола объявила о назначении Фернандо Йерро исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.
Специалист будет руководить сборной во время чемпионата мира, сообщает официальный сайт «красной фурии».
В среду с поста главного тренера команды был уволен Хулен Лопетеги, подписавший ранее контракт с «Реалом».
Сегодня испанцы вечером проведут под руководством Йерро свою первую тренировку.
Сборная Испании стартует на чемпионате мира 15 июня, в пятницу, матчем против Португалии.
Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»
Источник: Бомбардир.ру