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    Йерро возглавил сборную Испании на время чемпионата мира

    Испанская королевская федерация футбола объявила о назначении Фернандо Йерро исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

    Специалист будет руководить сборной во время чемпионата мира, сообщает официальный сайт «красной фурии».

    В среду с поста главного тренера команды был уволен Хулен Лопетеги, подписавший ранее контракт с «Реалом».

    Сегодня испанцы вечером проведут под руководством Йерро свою первую тренировку.

    Сборная Испании стартует на чемпионате мира 15 июня, в пятницу, матчем против Португалии.

    Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 15:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1055

      3ton 13 июня 2018, 23:41

      Можно уже сейчас винить Реал в провале сборной на ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:43

      рискованный вариант выбрали, видимо принимали решение вскорости, но если сборная сама качественно подготовилась при прошлом тренере то сможет хоть с каким рулевым показать все на что способна.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 13 июня 2018, 18:38

      17 июня - воскресение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 июня 2018, 18:23

      йерро - еще один авторитетный мастодонт сборной испании ....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 17:38

      Эта замена не повредит сборной Испании.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 17:08

      Испанцы настолько сильная,сыгранная сборная,что я думаю на них это не очень повлияет.. В моральном плане. Хотя если бы нашли кого то поопытнее было бы надежнее чисто в футбольном аспекте..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июня 2018, 17:06

      Это козни наших колдунов.Всё только начинается....

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 13 июня 2018, 17:01

      Испания вообще 15 июня играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 13 июня 2018, 16:10

      Минус 1 фаворит из претендентов на золото...

      3
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      Рейтинг: +178

      Sense1 13 июня 2018, 15:54

      17 июня в пятницу? Ясно понятно...

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