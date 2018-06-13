Йерро возглавил сборную Испании на время чемпионата мира

Испанская королевская федерация футбола объявила о назначении Фернандо Йерро исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

Специалист будет руководить сборной во время чемпионата мира, сообщает официальный сайт «красной фурии».

В среду с поста главного тренера команды был уволен Хулен Лопетеги, подписавший ранее контракт с «Реалом».

Сегодня испанцы вечером проведут под руководством Йерро свою первую тренировку.

Сборная Испании стартует на чемпионате мира 15 июня, в пятницу, матчем против Португалии.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»