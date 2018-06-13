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Йерро возглавил сборную Испании на время чемпионата мира

13 июня 2018, 15:18
15

Испанская королевская федерация футбола объявила о назначении Фернандо Йерро исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

Специалист будет руководить сборной во время чемпионата мира, сообщает официальный сайт «красной фурии».

В среду с поста главного тренера команды был уволен Хулен Лопетеги, подписавший ранее контракт с «Реалом».

Сегодня испанцы вечером проведут под руководством Йерро свою первую тренировку.

Сборная Испании стартует на чемпионате мира 15 июня, в пятницу, матчем против Португалии.

Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания
Комментарии (15)
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Garrincha58
1528892483
первый сюрпрайз с ЧМ и думаю не последний
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zatonn
1528893044
"исполняющим обязанности национальной команды". Это как понять, редакторы?
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Garrincha58
1528893082
эй Мутко! пока еще есть время увольте Черчесова и срочно назначьте Семака гл.тренером сборной
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life85
1528893103
Жаль не про нашу сборную новость ...
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Патронташ
1528893853
Испанцы-профи.Ничто не помешает им показать все на что они способны.Это нашим пастух с бичом необходим. Испанцы за собственное имя и команду рвать будут хоть с Лопетеги,хоть с Йерро. Да и Фернандо не с потолка свалился.До 17 разберется что к чему.
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Sense1
1528894459
17 июня в пятницу? Ясно понятно...
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I_R_O_N_M_A_N
1528895443
Минус 1 фаворит из претендентов на золото...
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zigbert
1528900733
Эта замена не повредит сборной Испании.
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АИН-27
1528904285
17 июня - воскресение.
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OfaZavr
1528904586
рискованный вариант выбрали, видимо принимали решение вскорости, но если сборная сама качественно подготовилась при прошлом тренере то сможет хоть с каким рулевым показать все на что способна.
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