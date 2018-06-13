Канчельскис: «Это худшая сборная России на моей памяти»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал нынешний состав национальной команды слабейшим в истории.

«Во времена СССР футболисты были лучше организованы. У нас были футбольные традиции. После распада СССР – распался и футбол. Сейчас уровень российского футбола невысок и это серьезная проблема.

В стране все обеспокоены, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят. Да, в команде есть хорошие игроки, но им не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером», – заявил Канчельскис.

Россия на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.