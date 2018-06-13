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Канчельскис: «Это худшая сборная России на моей памяти»

13 июня 2018, 11:26
30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал нынешний состав национальной команды слабейшим в истории.

«Во времена СССР футболисты были лучше организованы. У нас были футбольные традиции. После распада СССР – распался и футбол. Сейчас уровень российского футбола невысок и это серьезная проблема.

В стране все обеспокоены, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят. Да, в команде есть хорошие игроки, но им не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером», – заявил Канчельскис.

Россия на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (30)
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Yev
1528878559
А напомните мне пожалуйста, сколько раз сборная России ввходила в плей-офф чемпионата мира? О чём вы, мы мягко говоря, всегда не фавориты, но почему-то только сейчас такая истерика. Удачи нашим ребятам!!!
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Filllllll
1528879095
Да, ладно, уж, постоянно одно и тоже нытьё. Как сыграют, так сыграют. Другой сборной у нас нет. Будем болеть за эту. Ожидания пессимистичные, но когда они бывали оптимистичными, наши всегда обламывали. Надеюсь дома преподнесут нам приятный сюрприз!
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insider_retro
1528879240
Нудный паникёр!.. Не все обеспокоены, я уже успокоился и с надеждой жду выступления сборной! Поругали и достаточно, нытьё и карканье делу уже не поможет!..))
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Боцман59rus
1528880377
у алкоголиков, после продолжительных вечерних возливаний, на следующий день, картинка вчерашних событий, да и всей прошедшей жизни, складывается не сразу ...постепенно, - подождем второй половины дня, может что и нароет, вдумчивый мозг приебалта, в своих воспоминаниях, а заодно и с ним, я тоже напрягу свои извилины и в мучительных попытках, на грани потери сознания, попытаюсь припомнить - а какие такие достижения на уровне сборных, позволяют Куйчелькису лить грязь и выражать недоверие нашей сборной ...извините товарищ, это наша прерогатива - болельщиков, мы это заслужили и воспользуемся своим правом, когда сочтем нужным
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Vagner44
1528882266
Уже окончательно достала эта риторика... Все говорят поливаю дерьмом, но ни кто не чего не делает, только говорить могут. Помниться накануне евро 08, мы горели в товарнике с Румынами 3-0, и сразу после этого налетели эксперты с прогнозами что наша сб худшая на Евро.... Делать выводы исходя из собственных домыслов, это же тупо
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ВетеR
1528882729
И тренер и сборная,слабы,Всё это знают и чуда не ждут...
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dendiesel
1528885345
не хочется говорить заранее....давайте посмотрим ЧМ, а потом обсудим, что представляет из себя наша сборная!!!
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ribavadim
1528886293
Да, Андрюша, но результат может быть и не самым плохим...
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OfaZavr
1528887724
да ладно что уж сейчас то об недостатках сборной говорить, лучше поддержим и поболеем за них! казалось так долго до ЧМ, столько всего было сказано и сделано за это время и вот момент истины почти наступил!
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zigbert
1528897090
Из любой сложной ситуации, всегда можно найти выход. Возможно сборная России решит эту задачу.
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