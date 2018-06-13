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    Канчельскис: «Это худшая сборная России на моей памяти»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал нынешний состав национальной команды слабейшим в истории.

    «Во времена СССР футболисты были лучше организованы. У нас были футбольные традиции. После распада СССР – распался и футбол. Сейчас уровень российского футбола невысок и это серьезная проблема.

    В стране все обеспокоены, потому что это худшая российская сборная, которую я видел в своей жизни. Все об этом говорят. Да, в команде есть хорошие игроки, но им не нравится играть за сборную из-за проблем с тренером», – заявил Канчельскис.

    Россия на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: Daily Mail

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    13.06.2018 11:26
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 16:38

      Из любой сложной ситуации, всегда можно найти выход. Возможно сборная России решит эту задачу.

      3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 июня 2018, 16:25

      Не беспокойтесь ребят,займем свое третье место в группе и будет все как всегда. Тренер чмо,Акинфеев дырка итд.В принципе это все правда !!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 14:02

      да ладно что уж сейчас то об недостатках сборной говорить, лучше поддержим и поболеем за них! казалось так долго до ЧМ, столько всего было сказано и сделано за это время и вот момент истины почти наступил!

      4
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 июня 2018, 13:38

      Да, Андрюша, но результат может быть и не самым плохим...

      4
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 13 июня 2018, 13:22

      не хочется говорить заранее....давайте посмотрим ЧМ, а потом обсудим, что представляет из себя наша сборная!!!

      3
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 13 июня 2018, 12:38

      И тренер и сборная,слабы,Всё это знают и чуда не ждут...

      4
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 13 июня 2018, 12:31

      Уже окончательно достала эта риторика... Все говорят поливаю дерьмом, но ни кто не чего не делает, только говорить могут. Помниться накануне евро 08, мы горели в товарнике с Румынами 3-0, и сразу после этого налетели эксперты с прогнозами что наша сб худшая на Евро.... Делать выводы исходя из собственных домыслов, это же тупо

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 12:27

      Да ты и сам звёзд с неба не хватал особо!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > AtticusFinch 13 июня 2018, 14:01

      играл за мю дай бог всем так играть ! из нынешних баранов даже близко к уровню канчельскиса нету игроков !

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > dinar7777dinar 13 июня 2018, 14:08

      Ну и на каком уровне тогда был Манчестер Юнайтед? всё равно что нынешние Милан и Интер! Уж поверь если клуб тогда был бы на хорошем уровне -Канчельскиса, которого даже в сборную не вызывали - там не было бы!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > AtticusFinch 13 июня 2018, 14:12

      да ладно? интересно ! из нынешних ослов близко к его уровню нету игроков ! кучка дебилов.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > dinar7777dinar 13 июня 2018, 14:30

      Что да ладно?сколько он матчей сыграл за сборную тогда?что выигрывал МЮ в те годы?)))Почему его даже в сборную не вызывали?или по твоего тогда вообще в сборной у нас одни Пеле по уровню играли, раз его не вызывали?))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > AtticusFinch 13 июня 2018, 16:14

      чемпион англии 2 раза подряд при чем когда команда строилась ! ты че ))))) болелы мю его ценят до сих пор ! а ты мне тут чешишь про этих дешевых дураков что у нас есть ))))))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > AtticusFinch 13 июня 2018, 16:16

      ты мне хоть щас покажи даже хоть одного игрока по уровню близкому к титову, мостовому , карпину ? головина чтоль распиаренного который еще нихрена не сделал предьявишь?? )))) изучай хоть смотри игры тех игроков которые был раньше а не этих бездарей которые сейчас есть !

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > dinar7777dinar 13 июня 2018, 16:36

      Вот именно - команда строилась - как построилась его сразу скинули!))По уровню игры он не дотягивает до мостового карпина и Титова Черенкова ...из тех кто сейчас к их уровню близок Дзагоев и Денисов -я не спорю поколение слабое - но уж что Канчельскис прям гений футбола...Которого даже в сборной не было!Его уровень это Семшов и Зырянов!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > altair2004 13 июня 2018, 19:15

      а кто щас путево играет?

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      Рейтинг: +489

      mikitka 13 июня 2018, 12:21

      Россия всегда не в фаворитах. Но обидно, именно на ДОМАШНИЙ ЧЕМПИОНАТ подобралась ХУДШАЯ СБОРНАЯ

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 июня 2018, 12:09

      Звезд...даже уровня Аршавина, Кержакова, и тем более самого Канчельскиса нет...Головин-перспективный, но на полнценную звезду и тем более лидера сборной, пока не тянет...За счет характера или везения....могут конечно и удивить...Корче, будем посмотреть...

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Чикомас 13 июня 2018, 12:49

      А мне кажется, по таланту и заслугам Аршавин на голову выше всех перечисленных. Увы, нынче в сборной исполнителей и созидателей его уровня нет.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > serppion 13 июня 2018, 14:02

      аршавин лучше канчельскиса ? )))))

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > dinar7777dinar 13 июня 2018, 14:28

      В разы. Правда у них разные амплуа.
      Но Аршавин всегда больше значил для Зенита и сборной, чем Канчельских для МЮ.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Урия Гип 13 июня 2018, 16:17

      аршавин он молодец но до канчельскиса ему далеко !

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