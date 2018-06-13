Власти США предупредили о возможном взломе смартфонов гостей ЧМ-2018 со стороны российского правительства

Спецслужбы США опасаются за взлом мобильных устройств туристов из этой страны, которые хотят посетить матчи чемпионата мира-2018 в России.

«Если вы хотите взять с собой мобильные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, будет получен доступ со стороны российского правительства или киберпреступников.

Если вы можете обойтись без своего основного мобильного устройства, то не берите его с собой в поездку. Можете взять с собой свое второе устройство, а не тем, которым пользуетесь регулярно», – заявил директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина Reuters.

Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.