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    Власти США предупредили о возможном взломе смартфонов гостей ЧМ-2018 со стороны российского правительства

    Спецслужбы США опасаются за взлом мобильных устройств туристов из этой страны, которые хотят посетить матчи чемпионата мира-2018 в России.

    «Если вы хотите взять с собой мобильные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, будет получен доступ со стороны российского правительства или киберпреступников.

    Если вы можете обойтись без своего основного мобильного устройства, то не берите его с собой в поездку. Можете взять с собой свое второе устройство, а не тем, которым пользуетесь регулярно», – заявил директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина Reuters.

    Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 09:09
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 15:43

      Приближается ЧМ ,а тут какая то хрень.

      5
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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 13 июня 2018, 20:18

      Надеемся ,что открывающийся завтра Чемп,отвлечет особо буйных
      от этой хрени.
      И все внимание будет обращено на Праздник футбола!
      Всем болелам приготовиться:
      Кому валидол,
      Кому водки,
      Кому травки
      Пожелаем друг другу Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 июня 2018, 13:49

      Взломать могут и в сша.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 13:32

      Чего этим сраным америкосам не сидится спокойно за океаном.На ЧМ не попали.Сиди спокойно смотри ТВ,охраняй Родченкова. Жизнь в шоколаде.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 13 июня 2018, 13:07

      я тоже не всегда пользуюсь основным телефоном. У них там телефон как паспорт- все от счетов в банке, акций , и т.д. Лучше не рисковать.

      3
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 12:11

      Надо оставить ЧМ-2018 в покое. Футбол вне политики. Почему молчит ФИФА ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2018, 11:59

      не пускать этих ублюдков на ЧМ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 13 июня 2018, 11:47

      один вопрос - нахера российскому правительству смартфоны болельщиков?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alp 13 июня 2018, 12:53

      конечно это бред насчет взломов, это говориться только ради того чтобы лишний раз настроить против нас своих граждан.

      4
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 13 июня 2018, 11:41

      Путин будет лично бегать, отбирать телефоны и взламывать. Ещё у него будет медведь на поводке, балалайка, шапка-ушанка и бутылка водки

      5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Filllllll 14 июня 2018, 05:51

      медведь уже есть!

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 июня 2018, 11:10

      И чё вы такие неугомонные?
      Натуральные неврастеники....
      Ибо неврастенику плохо даже тогда,когда ему хорошо ..(медицинский факт)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker 13 июня 2018, 11:04

      Вот им делать нечего мля...

      4
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