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  • Власти США предупредили о возможном взломе смартфонов гостей ЧМ-2018 со стороны российского правительства

Власти США предупредили о возможном взломе смартфонов гостей ЧМ-2018 со стороны российского правительства

13 июня 2018, 09:09
30

Спецслужбы США опасаются за взлом мобильных устройств туристов из этой страны, которые хотят посетить матчи чемпионата мира-2018 в России.

«Если вы хотите взять с собой мобильные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, будет получен доступ со стороны российского правительства или киберпреступников.

Если вы можете обойтись без своего основного мобильного устройства, то не берите его с собой в поездку. Можете взять с собой свое второе устройство, а не тем, которым пользуетесь регулярно», – заявил директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина Reuters.

Сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (30)
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Рубик Докоян
1528871435
У нас есть в правительстве любитель всех этих смартфонов, айфонов. Вот он будет денно и нощно сидеть в интернете и взламывать...
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Мары
1528871904
А не плохо придумано. Правительство вас прижмёт к ногтю и все данные стырит.А если не правительство, то злые хакеры.Как известно в мире существуют только русские хакеры и других в природе не предусмотрено. Видимо, что так, что так, а данные у Вас уведут.Других вариантов просто нету. Беспроигрышный вариант.
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insider_retro
1528872502
Кто о чём, а вшивый о бане!..))
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Gullit 76
1528872644
Представляю как эти суки начали бы гадить в случае попадания их сбродной на ЧМ!
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vladimir-7
1528873262
Сейчас и английские спецслужбы сообщат о своих подозрениях и дадут предложения своим болельщикам. Им нельзя отставать от США.
Ответить
FanatSerj
1528873596
так написал как будто у сами нос не суют в чужие смартфоны, после близнецов сами то взламывают кого хотят, одним словом на воре и шапка горит.
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Freyd
1528873862
Сказочные долбоёбы:-))
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Полная Канистра
1528875076
до сих пор Сноудена как огня боятся Дебилы и псакичники безмозглые
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Filllllll
1528879283
Путин будет лично бегать, отбирать телефоны и взламывать. Ещё у него будет медведь на поводке, балалайка, шапка-ушанка и бутылка водки
Ответить
zigbert
1528893821
Приближается ЧМ ,а тут какая то хрень.
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