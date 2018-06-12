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    Модрич: «Победа на ЧМ? Я бы обменял некоторые клубные трофеи на нее»

    Журналист спросил полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, готов ли он обменять некоторые клубные трофеи на победу на ЧМ. Ранее такое заявление сделал форвард Аргентины Лионель Месси.

    «Готов ли я поступить как Месси? Я бы тоже сделал это, если бы это было возможно. Сборная – это всегда что-то большее [чем клуб], что-то особенное. Я бы отдал все, чтобы вернуться из России с большим результатом.

    Наша группа сложная. Нигерия, Исландия, и особенно Аргентина. Сложные соперники. Но и у нас потрясающая команда», – сказал Модрич.

    16 июня хорваты сыграют против сборной Нигерии.

    Источник: Marca

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    12.06.2018 20:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 21:08

      Хорваты всегда могут удивить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 20:17

      Успехов!!!

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