Модрич: «Победа на ЧМ? Я бы обменял некоторые клубные трофеи на нее»

Журналист спросил полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича, готов ли он обменять некоторые клубные трофеи на победу на ЧМ. Ранее такое заявление сделал форвард Аргентины Лионель Месси.

«Готов ли я поступить как Месси? Я бы тоже сделал это, если бы это было возможно. Сборная – это всегда что-то большее [чем клуб], что-то особенное. Я бы отдал все, чтобы вернуться из России с большим результатом.

Наша группа сложная. Нигерия, Исландия, и особенно Аргентина. Сложные соперники. Но и у нас потрясающая команда», – сказал Модрич.

16 июня хорваты сыграют против сборной Нигерии.