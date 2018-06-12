В среду Путин посетит заседание конгресса ФИФА в Москве

Жаль, что этим членам конгресса Путину нечего будет продемонстрировать. Нет в нашей сборной нового оружия, не создал Черчесов ни "Бастионов" в воротах, ни "Кинжалов" в нападении, ни С 500 в середине поля.
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА перед стартом чемпионата мира-2018.
Мероприятие состоится в среду, 13 июня, в Москве в Экспоцентре, информирует официальный сайт главы государства.
Мировое первенство стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники». Финал турнира пройдет 15 июля.