В среду Путин посетит заседание конгресса ФИФА в Москве

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА перед стартом чемпионата мира-2018.

Мероприятие состоится в среду, 13 июня, в Москве в Экспоцентре, информирует официальный сайт главы государства.

Мировое первенство стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники». Финал турнира пройдет 15 июля.