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    В среду Путин посетит заседание конгресса ФИФА в Москве

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА перед стартом чемпионата мира-2018.

    Мероприятие состоится в среду, 13 июня, в Москве в Экспоцентре, информирует официальный сайт главы государства.

    Мировое первенство стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники». Финал турнира пройдет 15 июля.

    Источник: Kremlin.ru

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    12.06.2018 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июня 2018, 18:58

      Жаль, что этим членам конгресса Путину нечего будет продемонстрировать. Нет в нашей сборной нового оружия, не создал Черчесов ни "Бастионов" в воротах, ни "Кинжалов" в нападении, ни С 500 в середине поля.

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