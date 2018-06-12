Лев: «Все хотят обыграть действующего чемпиона мира»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от выступления команды на ЧМ.

«Команды стали сильнее по сравнению с 2014-м годом. Франция, Испания, Бразилия, Аргентина. Если вы чемпион мира, победитель Кубка конфедераций и если вы входите в тройку лучших команд последних трех-четырех лет, то вас постоянно хотят обойти. Каждая команда хочет обыграть действующего чемпиона.

Чтобы выиграть титул, многое должно совпасть. Команды примерно равны по силам, поэтому разные факторы будут играть важную роль. Необходима удача, отсутствие травм. Незначительные нюансы могут иметь огромное значение», – цитирует Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Первый матч сборная Германии проведет 17 июня против Мексики.