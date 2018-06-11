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    Саутгейт: «Сборная Англии прогрессирует, но мы не играем на уровне Бразилии или Германии»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от выступления английской команды на ЧМ.

    «Осмеливаемся ли мы мечтать? Смотря о чем. Мы знаем свое место… мы 12-е в рейтинге на ЧМ. Мы прогрессируем, но мы не играем на одном уровне с Бразилией или Германией.

    У нас в команде есть молодые и заряженные на игру футболисты. Они должны придать нам импульс.

    Мы смотрим в среднесрочную перспективу, но это не ограничивает наши возможности летом. Однако стоит оставаться реалистами – каков возраст нашей команды, такими должны быть и ожидания. Но я рад, что у нас есть такие игроки», – сказал Саутгейт.

    18 июня англичане сыграют против Туниса, 24 – против Панамы, 28 – против Бельгии.

    Источник: Marca

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    11.06.2018 19:59
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