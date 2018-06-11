«Березуцкие, вернитесь», «Кутепов – топ». Болельщики написали сборной России пожелания накануне чемпионата мира

В шатре для пресс-конференций, построенном возле тренировочного поля сборной России на базе в Новогорске, установили огромную почтовую открытку с пожеланиями от болельщиков футболистам национальной команды.

Открытка была привезена из магазина технического спонсора РФС, где любой желающий имел возможность поддержать сборную перед началом чемпионата мира .

Некоторые из надписей на открытке гласят: «Березуцкие, вернитесь!», «Чтоб по кайфу все было!», «Не смотрите ТВ, не слушайте радио. Будьте собой! Играйте! Наслаждайтесь!», «Выиграйте, пожалуйстаааааа», «Илья Кутепов – топ!», «Русские не сдаются».

В групповом раунде мирового первенства россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).