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    «Березуцкие, вернитесь», «Кутепов – топ». Болельщики написали сборной России пожелания накануне чемпионата мира

    В шатре для пресс-конференций, построенном возле тренировочного поля сборной России на базе в Новогорске, установили огромную почтовую открытку с пожеланиями от болельщиков футболистам национальной команды.

    Открытка была привезена из магазина технического спонсора РФС, где любой желающий имел возможность поддержать сборную перед началом чемпионата мира .

    Некоторые из надписей на открытке гласят: «Березуцкие, вернитесь!», «Чтоб по кайфу все было!», «Не смотрите ТВ, не слушайте радио. Будьте собой! Играйте! Наслаждайтесь!», «Выиграйте, пожалуйстаааааа», «Илья Кутепов – топ!», «Русские не сдаются».

    В групповом раунде мирового первенства россияне сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 14:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:59

      Прекрасные пожелания.Удачи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 июня 2018, 01:04

      Сделайте невозможное ВОЗМОЖНЫМ, вот так бы я написала...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Alemann 11 июня 2018, 17:55

      Пожелание сборной России: не позориться на чемпионате, лучше поезжайте в деревню, картошку полоть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 июня 2018, 16:29

      Средний возраст наших оборонцев (с Акинфеевым) - 30 лет! С Березуцкими - почти 32! Нужна ли нам такая возрастная оборона? Младше 30 лет только Кутепов.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 июня 2018, 15:58

      Кутепова в ПФЛ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 июня 2018, 15:50

      Илья Кутепов - топ, это он сам написал. По тихому с базы свалил и написал.

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 июня 2018, 15:44

      Илья Кутепов-топай

      2
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