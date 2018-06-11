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    Роджерс может сменить Пюэля в «Лестере»

    «Лестер Сити» продолжает поиски главного тренера, который заменит на этом посту Клода Пюэля, сообщает Scottish Sun On Sunday.

    Наиболее вероятным кандидатом на эту роль выглядит Брендан Роджерс, работающий сейчас в «Селтике». В минувшем сезоне со своей командой он выиграл чемпионат Шотландии, а также завоевал Кубок страны и Кубок лиги.

    Пюэль пришел в «Лестер» в октябре прошлого года, сменив Крейга Шекспира. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2020 года. По итогам минувшего сезона «лисы» заняли девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2018 06:54
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