Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Конечно, поражение на Евро-2016 было очень болезненным. Мы были уверены, что победим в финале сборную Португалии, потому что мы принимали чемпионат, но нам не повезло.

Этот опыт позволил нам стать сильнее и повзрослеть, мы стали мудрее, но нельзя оглядываться. Было сложно, но я думаю, что в этот раз мы будем сильнее. В нашей команде есть опытные игроки и молодежь, и хотя я считаю, что мы на данный момент аутсайдеры в борьбе за трофей по сравнению с некоторыми командами, я считаю, у нас есть отличный шанс показать, что сборная Франции может претендовать на чемпионский титул. Мы летим в Россию с намерением продемонстрировать это, как и все команды.

ЧМ-1998? Мне было 11 лет, и я всегда надевал синее, когда смотрел матчи. Это был потрясающий турнир, вся Франция болела за команду. Теперь, 20 лет спустя, я хочу сам это испытать со своими товарищами по команде. Надеюсь, мы сможем повторить то, что сделали они», – сказал Жиру.

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