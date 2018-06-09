Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» готова продать Наингголана в «Интер» за 40 миллионов

    «Рома» не против продать полузащитника Раджу Наингголана в «Интер».

    Будущее бельгийца, несмотря на продлении контракта до 2021 года прошлым летом, остается под вопросом. Приход в римский клуб Бриана Кристанте означает, что «волки» готовы расстаться с 30-летним футболистом.

    Цена, которую просит «Рома», составляет 40 миллионов. При этом любая сделка из-за финансового фэйр-плей может быть осуществлена миланцами не ранее июля.

    Также сообщается, что нападающий «Наполи» Дрис Мертенс пытался убедить своего партнера по сборной Бельгии перейти в «Наполи». Тем не менее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис отказался от идеи приобретения Наингголана из-за его требований по зарплате.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2018 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 9 июня 2018, 20:59

      бред... за $40 млн. он нигде не нужен

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11