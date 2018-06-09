«Рома» готова продать Наингголана в «Интер» за 40 миллионов

«Рома» не против продать полузащитника Раджу Наингголана в «Интер».

Будущее бельгийца, несмотря на продлении контракта до 2021 года прошлым летом, остается под вопросом. Приход в римский клуб Бриана Кристанте означает, что «волки» готовы расстаться с 30-летним футболистом.

Цена, которую просит «Рома», составляет 40 миллионов. При этом любая сделка из-за финансового фэйр-плей может быть осуществлена миланцами не ранее июля.

Также сообщается, что нападающий «Наполи» Дрис Мертенс пытался убедить своего партнера по сборной Бельгии перейти в «Наполи». Тем не менее президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис отказался от идеи приобретения Наингголана из-за его требований по зарплате.