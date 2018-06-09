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    РФС: «С Жирковым все в порядке»

    Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал о состоянии полузащитника сборной России Юрия Жиркова.

    «Все нормально с ним, все в порядке», – сказал Владимиров.

    Из-за небольшого ушиба стопы в четверг футболист занимался индивидуально в тренажерном зале. На следующий день он вернулся в общую группу. Сегодня Жирков начал занятие наравне со всеми, однако завершил его досрочно.

    Первый матч на чемпионате мира россияне проведут 14 июня против Саудовской Аравии.

    Источник: Р-Спорт

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    09.06.2018 15:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 19:53

      Значит не все в порядке. Здоровья Юрию.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 июня 2018, 17:53

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 9 июня 2018, 17:49

      Не мучайте его. Не может играть, пусть лечится. И на незаслуженный отдых.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2018, 17:06

      ему давно пора на пенсию а он *** все незаменимый Игнашевич хоть играет а этот постоянно лечится

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 16:27

      со мной тоже все нормально возьмите меня в сборную, хочу шампанского за 500000 евро

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2018, 16:02

      Интересно, игрок завершил тренировку досрочно, но с ним всё нормально. Только отвезли его на базу на скорой.

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > vladimir-7 9 июня 2018, 16:43

      Своевременная медпомощь творит чудеса.

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