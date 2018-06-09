РФС: «С Жирковым все в порядке»

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал о состоянии полузащитника сборной России Юрия Жиркова.

«Все нормально с ним, все в порядке», – сказал Владимиров.

Из-за небольшого ушиба стопы в четверг футболист занимался индивидуально в тренажерном зале. На следующий день он вернулся в общую группу. Сегодня Жирков начал занятие наравне со всеми, однако завершил его досрочно.

Первый матч на чемпионате мира россияне проведут 14 июня против Саудовской Аравии.