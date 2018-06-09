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РФС: «С Жирковым все в порядке»

9 июня 2018, 15:53
7

Руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров рассказал о состоянии полузащитника сборной России Юрия Жиркова.

«Все нормально с ним, все в порядке», – сказал Владимиров.

Из-за небольшого ушиба стопы в четверг футболист занимался индивидуально в тренажерном зале. На следующий день он вернулся в общую группу. Сегодня Жирков начал занятие наравне со всеми, однако завершил его досрочно.

Первый матч на чемпионате мира россияне проведут 14 июня против Саудовской Аравии.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Жирков Юрий
Комментарии (7)
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vladimir-7
1528549354
Интересно, игрок завершил тренировку досрочно, но с ним всё нормально. Только отвезли его на базу на скорой.
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спанчес
1528550829
со мной тоже все нормально возьмите меня в сборную, хочу шампанского за 500000 евро
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Garrincha58
1528553199
ему давно пора на пенсию а он *** все незаменимый Игнашевич хоть играет а этот постоянно лечится
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Урия Гип
1528555792
Не мучайте его. Не может играть, пусть лечится. И на незаслуженный отдых.
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яйва-яйва
1528555993
Отлично!
Ответить
zigbert
1528563203
Значит не все в порядке. Здоровья Юрию.
Ответить
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