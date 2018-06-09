Ловчев: «Собирался спросить у Путина о детском футболе, но слово дали Газзаеву»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев остался недоволен тем, что не смог задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии». С главой страны разговаривал депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Кто-то, я слышал, сказал, что это Антон Верницкий виноват. Мол, он не дал нам с Семиным ничего сказать после выступления Газзаева. Это не так.

Я собирался спросить про детский футбол (не пора ли вспомнить о методике, которая была в советское время, учитывая, как готовят игроков в школах сейчас?) и как решить проблему с правами на ромб общества «Спартак». Права на эмблему, как известно, принадлежат лицам, теперь отношения к обществу не имеющим.

Мы – я, Газзаев и Семин – не спрашивали друг друга, о чем будем спрашивать президента. Валерка все время смотрел записи. У меня никаких бумаг не было, я предложил Антону, чтобы первым задавал вопрос я. Думал, дальше будут говорить про сборную, чемпионат мира. А начать лучше с моей темы. Но сначала слово дали Газзаеву.

Антон пытался его прерывать, подводя к вопросу. Но это не действовало. Мы с Юркой ничего в итоге не сказали. Была некая обида, хотя Валера извинился перед нами. Потом было сказано, что к нам еще вернутся, надо немного подождать, мы какое-то время были в студии. Но потом дали отбой. Я расстроился, честно говоря, что так вышло.

А Валерий Георгиевич… Он стал политиком. А политики много говорят», – написал Ловчев.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз