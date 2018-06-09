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  • Ловчев: «Собирался спросить у Путина о детском футболе, но слово дали Газзаеву»

Ловчев: «Собирался спросить у Путина о детском футболе, но слово дали Газзаеву»

9 июня 2018, 01:00
9

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев остался недоволен тем, что не смог задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии». С главой страны разговаривал депутат Госдумы Валерий Газзаев.

«Кто-то, я слышал, сказал, что это Антон Верницкий виноват. Мол, он не дал нам с Семиным ничего сказать после выступления Газзаева. Это не так.

Я собирался спросить про детский футбол (не пора ли вспомнить о методике, которая была в советское время, учитывая, как готовят игроков в школах сейчас?) и как решить проблему с правами на ромб общества «Спартак». Права на эмблему, как известно, принадлежат лицам, теперь отношения к обществу не имеющим.

Мы – я, Газзаев и Семин – не спрашивали друг друга, о чем будем спрашивать президента. Валерка все время смотрел записи. У меня никаких бумаг не было, я предложил Антону, чтобы первым задавал вопрос я. Думал, дальше будут говорить про сборную, чемпионат мира. А начать лучше с моей темы. Но сначала слово дали Газзаеву.

Антон пытался его прерывать, подводя к вопросу. Но это не действовало. Мы с Юркой ничего в итоге не сказали. Была некая обида, хотя Валера извинился перед нами. Потом было сказано, что к нам еще вернутся, надо немного подождать, мы какое-то время были в студии. Но потом дали отбой. Я расстроился, честно говоря, что так вышло.

А Валерий Георгиевич… Он стал политиком. А политики много говорят», – написал Ловчев.

За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

Источник: Facebook.com
Россия Газзаев Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1528496091
И при этом ничего, абсолютно, ничего не сказав, стандартный набор слов, при чём с подобостраствием к президенту, а вопрос о футболе так и остался витать в воздухе...
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amazonaws
1528517982
Валерий Газзаев имел право выступить! Какие обиды??? Валерий выступил по делу и верно отметил роль президента в развитии спорта в стране. А с футболом и с вопросами у нас всё в порядке! Сколько много сделано и построено! Всё красиво - для футбола, для отдыха, для спорта и даже для культуры! Мы гордимся Россией и её правом отлично провести мировой праздник футбола! Владимир Путин многое сделал и продолжает делать для всестороннего развития России и для нашего спорта. Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям! Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!! Welcome to Russia!!! Вперёд Россия! УРА!
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TihonAlt
1528519054
Все трое опозорились в итоге.
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Ricco76""
1528519637
Не плакай)) слово маленькому не дали) Бабки не проплатил- вопрос не задал.
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Ден 781
1528522136
Да, он так засунул глубоко язык в опу
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mihail200606
1528525604
ну ты бы так не вылизал)) кому нужен вопрос про детские школы... в ответ бы и так услышали,что мутко этим хорошо занимается...
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OfaZavr
1528528719
вместо реально нужного вопроса пустили глупые пресмыкания в эфир.
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zigbert
1528546001
Что и говорить в эфире было 3 футбольных специалиста, а ни одного вопроса мы от них не услышали.
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