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    Ловчев: «Собирался спросить у Путина о детском футболе, но слово дали Газзаеву»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев остался недоволен тем, что не смог задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии». С главой страны разговаривал депутат Госдумы Валерий Газзаев.

    «Кто-то, я слышал, сказал, что это Антон Верницкий виноват. Мол, он не дал нам с Семиным ничего сказать после выступления Газзаева. Это не так.

    Я собирался спросить про детский футбол (не пора ли вспомнить о методике, которая была в советское время, учитывая, как готовят игроков в школах сейчас?) и как решить проблему с правами на ромб общества «Спартак». Права на эмблему, как известно, принадлежат лицам, теперь отношения к обществу не имеющим.

    Мы – я, Газзаев и Семин – не спрашивали друг друга, о чем будем спрашивать президента. Валерка все время смотрел записи. У меня никаких бумаг не было, я предложил Антону, чтобы первым задавал вопрос я. Думал, дальше будут говорить про сборную, чемпионат мира. А начать лучше с моей темы. Но сначала слово дали Газзаеву.

    Антон пытался его прерывать, подводя к вопросу. Но это не действовало. Мы с Юркой ничего в итоге не сказали. Была некая обида, хотя Валера извинился перед нами. Потом было сказано, что к нам еще вернутся, надо немного подождать, мы какое-то время были в студии. Но потом дали отбой. Я расстроился, честно говоря, что так вышло.

    А Валерий Георгиевич… Он стал политиком. А политики много говорят», – написал Ловчев.

    За депутата Газзаева неловко. Не в первый раз

    Источник: Facebook.com

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    09.06.2018 01:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 15:06

      Что и говорить в эфире было 3 футбольных специалиста, а ни одного вопроса мы от них не услышали.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 10:18

      вместо реально нужного вопроса пустили глупые пресмыкания в эфир.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 09:26

      ну ты бы так не вылизал)) кому нужен вопрос про детские школы... в ответ бы и так услышали,что мутко этим хорошо занимается...

      1
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 9 июня 2018, 08:28

      Да, он так засунул глубоко язык в опу

      1
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 9 июня 2018, 07:47

      Не плакай)) слово маленькому не дали)
      Бабки не проплатил- вопрос не задал.

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 9 июня 2018, 07:37

      Все трое опозорились в итоге.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 июня 2018, 07:19

      Валерий Газзаев имел право выступить!
      Какие обиды???
      Валерий выступил по делу и верно отметил роль президента в развитии спорта в стране.
      А с футболом и с вопросами у нас всё в порядке!
      Сколько много сделано и построено!
      Всё красиво - для футбола, для отдыха, для спорта и даже для культуры!
      Мы гордимся Россией и её правом отлично провести мировой праздник футбола!
      Владимир Путин многое сделал и продолжает делать для всестороннего развития России и для нашего спорта.
      Мы его за это БЛАГОДАРИМ и выражаем ему всеобщую признательность всем его усилиям!

      Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года!
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
      Welcome to Russia!!!
      Вперёд Россия! УРА!

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > amazonaws 9 июня 2018, 07:30

      Газзаев хватит и тут повторять все))))))

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2018, 01:14

      И при этом ничего, абсолютно, ничего не сказав, стандартный набор слов, при чём с подобостраствием к президенту, а вопрос о футболе так и остался витать в воздухе...

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