ВСУ ничего не решает - решают американцы и отдают приказы к НАСТУПЛЕИЮ, а ВСУ слепо их выполняет!
Дата может измениться, но военная агрессия США против Донбасса уже ЗАПЛАНИРОВАНА!
Дата наступления уже американцами назначена на 10, 17 или 22 в пять утра!
Американцам нужна ИСТЕРИЯ и ОБОСТРЕНИЕ и как раз во время старта чемпионата Мира по футболу в России!!!
Американцы готовы утопить Украину в море крови, только бы испортить России и всему Миру праздник ФУТБОЛА!!!
Американская демократия - самая ЗВЕРСКАЯ и ВАРВАРСКАЯ демократия в Мире!!!
Американцы ЗАХВАТИЛИ власть в Украине!
Американцам НАПЛЕВАТЬ на украинские МНОГОЧИСЛЕННЫЙ жертвы!
Это пушечное мясо США в борьбе против России.
Им важно руками укро карателей развернуть новую антироссийскую ИСТЕРИЮ во время проведения Чемпионата Мира по футболу в России!!!
Американцы для этой провокации готовились ПОЛТОРА года!!!
Американцы НАМЕРЕНЫ эту провокацию совершить, против Донбасса и нашего Крымского моста!!!
Главным БЕНЕФИЦИАРОМ украинского государственного переворота, политического и экономического КРИЗИСА, являются С-е Штаты Америки.
Ждите НАСТУПЛЕНИЯ американцев, руками укро КАРАТЕЛЕЙ на независимые республики Донбасса во времени старта чемпионата Мира по футболу в России!
Идёт УСИЛЕННАЯ военная подготовка укро карателей американскими инструкторами и инструкторами НАТО к нападению!!!
Американцы уже поставили в Украину многие виды вооружения и боеприпасы к ним.
Подтягивается техника, вооружение, боеприпасы, развёртываются госпиталя.
ВСУ, по приказу и при АКТИВНОМ участии военных инструкторов американского НАТО, ведёт УСИЛЕННУЮ подготовку укро карателей к наступлению в Донбассе.
Военная агрессия США против Донбасса уже ЗАПЛАНИРОВАНА!!!
Американцы НАМЕРЕНЫ эту провокацию совершить, против Донбасса и нашего Крымского моста!!!
Дата Х уже американцами назначена!
ЦРУ США отдал приказ, а ВСУ пойдут в наступление в НАЗНАЧЕННЫЙ день и час!
Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» выразил надежду, что Украина не будет устраивать провокации во время чемпионата мира-2018.
Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
– У нас есть ощущение, что Украина может воспользоваться чемпионатом мира в России, чтобы начать активное наступление в Донбассе. Что можете сказать по этой ситуации?
– Я все же очень надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время чемпионата мира не будет. Если это случится, то уверен, что это негативно повлияет на украинскую государственность.