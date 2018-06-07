Путин: «Надеюсь, провокаций со стороны Украины во время ЧМ-2018 не будет»

Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» выразил надежду, что Украина не будет устраивать провокации во время чемпионата мира-2018.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– У нас есть ощущение, что Украина может воспользоваться чемпионатом мира в России, чтобы начать активное наступление в Донбассе. Что можете сказать по этой ситуации?

– Я все же очень надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время чемпионата мира не будет. Если это случится, то уверен, что это негативно повлияет на украинскую государственность.