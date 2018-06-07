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  • Путин: «Надеюсь, провокаций со стороны Украины во время ЧМ-2018 не будет»

Путин: «Надеюсь, провокаций со стороны Украины во время ЧМ-2018 не будет»

7 июня 2018, 16:02
13

Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» выразил надежду, что Украина не будет устраивать провокации во время чемпионата мира-2018.

Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

– У нас есть ощущение, что Украина может воспользоваться чемпионатом мира в России, чтобы начать активное наступление в Донбассе. Что можете сказать по этой ситуации?

– Я все же очень надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время чемпионата мира не будет. Если это случится, то уверен, что это негативно повлияет на украинскую государственность.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (13)
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kvm5
1528377591
будут
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erma
1528381196
"негативно повлияет на украинскую государственность". Это он мягко намекнул, что ее вообще не будет.
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la verdad
1528383234
Твоя работа не надеяться, а НЕ допускать провокаций!
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Чикомас
1528383438
Эти могут...Черное море в свое время лопатами выкапывали...Теперь могут закапать...и тогда в Крым и в Сочи,никто не поедет отдыхать..
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mihail200606
1528383476
Тонкий намек) но все может быть.. У Грузии вон во время олимпиады обострение началось в 2008..
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Полная Канистра
1528395847
если это случится то усраина перестанет существовать так он имел ввиду
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amazonaws
1528397131
ВСУ ничего не решает - решают американцы и отдают приказы к НАСТУПЛЕИЮ, а ВСУ слепо их выполняет! Дата может измениться, но военная агрессия США против Донбасса уже ЗАПЛАНИРОВАНА! Дата наступления уже американцами назначена на 10, 17 или 22 в пять утра! Американцам нужна ИСТЕРИЯ и ОБОСТРЕНИЕ и как раз во время старта чемпионата Мира по футболу в России!!! Американцы готовы утопить Украину в море крови, только бы испортить России и всему Миру праздник ФУТБОЛА!!! Американская демократия - самая ЗВЕРСКАЯ и ВАРВАРСКАЯ демократия в Мире!!! Американцы ЗАХВАТИЛИ власть в Украине! Американцам НАПЛЕВАТЬ на украинские МНОГОЧИСЛЕННЫЙ жертвы! Это пушечное мясо США в борьбе против России. Им важно руками укро карателей развернуть новую антироссийскую ИСТЕРИЮ во время проведения Чемпионата Мира по футболу в России!!! Американцы для этой провокации готовились ПОЛТОРА года!!! Американцы НАМЕРЕНЫ эту провокацию совершить, против Донбасса и нашего Крымского моста!!! Главным БЕНЕФИЦИАРОМ украинского государственного переворота, политического и экономического КРИЗИСА, являются С-е Штаты Америки. Ждите НАСТУПЛЕНИЯ американцев, руками укро КАРАТЕЛЕЙ на независимые республики Донбасса во времени старта чемпионата Мира по футболу в России! Идёт УСИЛЕННАЯ военная подготовка укро карателей американскими инструкторами и инструкторами НАТО к нападению!!! Американцы уже поставили в Украину многие виды вооружения и боеприпасы к ним. Подтягивается техника, вооружение, боеприпасы, развёртываются госпиталя. ВСУ, по приказу и при АКТИВНОМ участии военных инструкторов американского НАТО, ведёт УСИЛЕННУЮ подготовку укро карателей к наступлению в Донбассе. Военная агрессия США против Донбасса уже ЗАПЛАНИРОВАНА!!! Американцы НАМЕРЕНЫ эту провокацию совершить, против Донбасса и нашего Крымского моста!!! Дата Х уже американцами назначена! ЦРУ США отдал приказ, а ВСУ пойдут в наступление в НАЗНАЧЕННЫЙ день и час!
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