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    Путин: «Надеюсь, провокаций со стороны Украины во время ЧМ-2018 не будет»

    Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» выразил надежду, что Украина не будет устраивать провокации во время чемпионата мира-2018.

    Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    – У нас есть ощущение, что Украина может воспользоваться чемпионатом мира в России, чтобы начать активное наступление в Донбассе. Что можете сказать по этой ситуации?

    – Я все же очень надеюсь, что провокаций со стороны Украины во время чемпионата мира не будет. Если это случится, то уверен, что это негативно повлияет на украинскую государственность.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 16:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 июня 2018, 21:45

      ВСУ ничего не решает - решают американцы и отдают приказы к НАСТУПЛЕИЮ, а ВСУ слепо их выполняет!
      Дата может измениться, но военная агрессия США против Донбасса уже ЗАПЛАНИРОВАНА!

      Дата наступления уже американцами назначена на 10, 17 или 22 в пять утра!

      Американцам нужна ИСТЕРИЯ и ОБОСТРЕНИЕ и как раз во время старта чемпионата Мира по футболу в России!!!

      Американцы готовы утопить Украину в море крови, только бы испортить России и всему Миру праздник ФУТБОЛА!!!

      Американская демократия - самая ЗВЕРСКАЯ и ВАРВАРСКАЯ демократия в Мире!!!

      Американцы ЗАХВАТИЛИ власть в Украине!

      Американцам НАПЛЕВАТЬ на украинские МНОГОЧИСЛЕННЫЙ жертвы!
      Это пушечное мясо США в борьбе против России.
      Им важно руками укро карателей развернуть новую антироссийскую ИСТЕРИЮ во время проведения Чемпионата Мира по футболу в России!!!
      Американцы для этой провокации готовились ПОЛТОРА года!!!

      Американцы НАМЕРЕНЫ эту провокацию совершить, против Донбасса и нашего Крымского моста!!!

      Главным БЕНЕФИЦИАРОМ украинского государственного переворота, политического и экономического КРИЗИСА, являются С-е Штаты Америки.

      Ждите НАСТУПЛЕНИЯ американцев, руками укро КАРАТЕЛЕЙ на независимые республики Донбасса во времени старта чемпионата Мира по футболу в России!

      Идёт УСИЛЕННАЯ военная подготовка укро карателей американскими инструкторами и инструкторами НАТО к нападению!!!
      Американцы уже поставили в Украину многие виды вооружения и боеприпасы к ним.
      Подтягивается техника, вооружение, боеприпасы, развёртываются госпиталя.
      ВСУ, по приказу и при АКТИВНОМ участии военных инструкторов американского НАТО, ведёт УСИЛЕННУЮ подготовку укро карателей к наступлению в Донбассе.

      Военная агрессия США против Донбасса уже ЗАПЛАНИРОВАНА!!!
      Американцы НАМЕРЕНЫ эту провокацию совершить, против Донбасса и нашего Крымского моста!!!
      Дата Х уже американцами назначена!
      ЦРУ США отдал приказ, а ВСУ пойдут в наступление в НАЗНАЧЕННЫЙ день и час!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 июня 2018, 21:24

      если это случится то усраина перестанет существовать так он имел ввиду

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 июня 2018, 17:57

      Тонкий намек) но все может быть.. У Грузии вон во время олимпиады обострение началось в 2008..

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 июня 2018, 17:57

      Эти могут...Черное море в свое время лопатами выкапывали...Теперь могут закапать...и тогда в Крым и в Сочи,никто не поедет отдыхать..

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      Рейтинг: +198

      Smithy > Чикомас 7 июня 2018, 20:36

      В Крым и так никто не ездит, он на*уй никому не нужен. В сочи тоже, потому что там цены заламывают, как будто ты в сен-тропе приехал

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 июня 2018, 17:53

      Твоя работа не надеяться, а НЕ допускать провокаций!

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 17:19

      "негативно повлияет на украинскую государственность". Это он мягко намекнул, что ее вообще не будет.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 7 июня 2018, 16:19

      будут

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