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    Президент ФИФА Инфантино: «Судья сможет остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино уделяет особое внимание борьбе с расизмом во время чемпионата мира-2018.

    «Я бы не сказал, что мы особенно обеспокоены такими проблемами, как дискриминация, нарушение прав человека и безопасность, но мы обязаны относиться к ним очень серьезно. Нами были приняты соответствующие меры в процессе подготовки к турниру.

    Сейчас у нас есть четкая трехэтапная процедура для судей, которые вправе остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма. Мы имеем систему мониторинга, которая позволит немедленно принимать соответствующие меры», – приводит слова Инфантино Sky Sports.

    Чемпионат мира-2018 начнется 14 июня и продлится по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 июня 2018, 18:47

      ...не просто так сказал Инфантино эти слова,не просто...

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:38

      Заколебали уже со своим расизмом носиться...

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 7 июня 2018, 07:11

      И с чего это они все прицепились к этому расизму.....Разве был повод?????Даже если на клубном уровне в России иногда проявлялся расизм по отношению к игрокам других национальностей, то это единичный случай одного-двух тупорылых козлов....А тут ЧМ, где на трибунах будут болельщики разных стран, причем не фанаты, а простые люди, приехавшие посмотреть футбол и поболеть за страну....что за бред несут все эти *********....

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