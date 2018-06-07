Президент ФИФА Инфантино: «Судья сможет остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма»

Президент ФИФА Джанни Инфантино уделяет особое внимание борьбе с расизмом во время чемпионата мира-2018.

«Я бы не сказал, что мы особенно обеспокоены такими проблемами, как дискриминация, нарушение прав человека и безопасность, но мы обязаны относиться к ним очень серьезно. Нами были приняты соответствующие меры в процессе подготовки к турниру.

Сейчас у нас есть четкая трехэтапная процедура для судей, которые вправе остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма. Мы имеем систему мониторинга, которая позволит немедленно принимать соответствующие меры», – приводит слова Инфантино Sky Sports.

Чемпионат мира-2018 начнется 14 июня и продлится по 15 июля.