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  • Президент ФИФА Инфантино: «Судья сможет остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма»

Президент ФИФА Инфантино: «Судья сможет остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма»

7 июня 2018, 06:42
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино уделяет особое внимание борьбе с расизмом во время чемпионата мира-2018.

«Я бы не сказал, что мы особенно обеспокоены такими проблемами, как дискриминация, нарушение прав человека и безопасность, но мы обязаны относиться к ним очень серьезно. Нами были приняты соответствующие меры в процессе подготовки к турниру.

Сейчас у нас есть четкая трехэтапная процедура для судей, которые вправе остановить, прервать и даже отменить игру в случае проявления расизма. Мы имеем систему мониторинга, которая позволит немедленно принимать соответствующие меры», – приводит слова Инфантино Sky Sports.

Чемпионат мира-2018 начнется 14 июня и продлится по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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snaiper1989
1528344711
И с чего это они все прицепились к этому расизму.....Разве был повод?????Даже если на клубном уровне в России иногда проявлялся расизм по отношению к игрокам других национальностей, то это единичный случай одного-двух тупорылых козлов....А тут ЧМ, где на трибунах будут болельщики разных стран, причем не фанаты, а простые люди, приехавшие посмотреть футбол и поболеть за страну....что за бред несут все эти *********....
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ArReal
1528367930
Заколебали уже со своим расизмом носиться...
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FaTeK1945ru
1528386470
...не просто так сказал Инфантино эти слова,не просто...
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